A son annonce, le Honor Magic5 Pro s’emparait de la première place du classement DxOMark avant de se la faire piquer par le Oppo Find X6 Pro d’un petit point, cependant on ne sait pas s’il sortira en France contrairement au Magic5 Pro…

Pour refaire un point sur sa configuration, on a le capteur photo principal de 50 Mpx (f/1.6), accompagné d’un ultra large de 50 Mpx (f/2.0), ainsi qu’un périscopique également de 50 Mpx (f/3.0). On pourra zoomer (de manière optique) jusqu’à x3,5 et on pourra pousser le vice jusqu’à un x100 en numérique qui est juste une bouillie de pixels. Sur une utilisation classique, j’ai été bluffé par le piqué des images. Cela se voit bien sur l’Arc de Triomphe où j’ai pris ces photos avec les différents zoom proposés (x1, x3,5, x10).







Sur le capteur frontale, on va retrouver un 12 Mpx avec un capteur de profondeur. Cela permet de réaliser de très beaux bokeh sans devoir manipuler des options obscures. Le résultat est propre. On sent bien que le capteur apporte une vraie plus-value. Les options beauté sont toujours de la partie, mais on peut les retirer sans problèmes.

Sur le test de DxOMark, voici les détails concernant le reste des points :