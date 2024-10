Quand on découvre le Honor Magic V3, ce qui choque c’est sa finesse ! Le téléphone se plie et ne laisse pas d’espace comme sur les Fold de Samsung par exemple. Cependant, le capteur photo est assez imposant et dépasse de beaucoup, ce qui le rend moins pratique une fois déplié et posé sur une table. Voici sa fiche technique :

Ecran : OLED 6,43 pouces à l’avant (1080 x 2375 px) et 7,92 pouces (2156 x 2344 px) déplié

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire vive : 12 Go (+12 Go « Honor RAM Turbo »)

Stockage : 512 Go

Batterie : 5150 mAh

Connectivité : WiFi 7, Bluetooth 5.3, 5G

Module Photo arrière : 50 Mpx, grand-angle, f/1,6 x 40 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 x 50 Mpx, téléobjectif, f/3

Module Photo avant : 20 Mpx, grand-angle, f/2,2

IPX8

Dimensions : 156.6 x 145.3 x 4.35 mm

Poids : 226 g

Prix : 1999,90€

Le smartphone est fin ! Il fait la taille d’un Samsung Galaxy S24 avec une coque par exemple. Sur la tranche, on va retrouver le capteur d’empreinte qui est très réactif. On aura également sur la tranche supérieur un émetteur infrarouge pour contrôler sa télé et d’autres appareils.



Dans la boite, on va retrouver une coque pour le smartphone ainsi qu’un câble USB (A vers C). La coque pour la face avant possède des stickers pour pouvoir la fixer au téléphone mais cela se fait au détriment de l’accès au port SIM par la suite. Il y a un support afin de faire tenir le téléphone également.