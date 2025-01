Par rapport à la génération précédente, Honor a fait maigrir la batterie de son Magic Pro, on passe d’une 5600 mAh à 5270 mAh. Cependant, l’optimisation logicielle et l’utilisation de composants toujours moins énergivores font que le smartphone reste aussi endurant que le Magic 6 Pro. On tient 2 jours complets ! C’est vraiment appréciable, le smartphone est puissant et endurant et à aucun moment, je ne me suis senti le besoin d’activer le mode d’économie d’énergie pour finir ma journée.

Côté recharge, on a une charge filaire jusqu’à 100W ce qui permet de passer de 0 à 100% en 36 minutes. Sur la charge sans-fil, le Magic 7 Pro est compatible jusqu’à 80W ! De quoi ne jamais se faire surprendre si vous n’avez pas eu le temps de le recharger. Par contre, oui il faudra investir puisque le chargeur n’est plus dans la boite, comptez 80€ pour le chargeur 100W et 100€ pour la version à induction.