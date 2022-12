Le Honor 70 ne brille pas avec un processeur sur-puissant, mais avec un modèle assez classique qui a fait ses preuves : le Snapdragon 778 G+ cadencé à 2,4 GHz, qu’on retrouve d’ailleurs dans le Nothing Phone. Sa surcouche Magic UI 6.1 et son écran 120 Hz sont très bien gérés et on ne ressent pas de ralentissement à l’usage. Pour les jeux vidéo, c’est un autre point, mais Genshin Impact tournait correctement (sans être poussé au max non plus) par exemple.