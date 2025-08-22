L’écran LCD de 6,77 pouces offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, garantissant une navigation fluide et agréable. On est sur une définition HD+ seulement, et ça peut se ressentir pour quelqu’un qui a l’habitude des meilleures définitions mais sur un téléphone à 200€, il est clair qu’on allait pas avoir les dernières technos. Par contre, il est très lisible en plein jour et c’est plutôt un avantage !

Concernant le processeur, le Honor 400 Smart 5G est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 et de 8 Go de RAM (dont en fait 4 Go de RAM Turbo activé par défaut), le HONOR 400 Smart 5G gère sans difficulté les tâches quotidiennes : navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo ou messagerie. Les 128 Go de stockage interne offrent un espace confortable pour les applications, photos et vidéos.