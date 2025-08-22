Test HONOR 400 Smart 5G

Par Hadrien Miche publié le 22 août 2025 à 12h00.
8 /10

Notes

  • Design
    8
  • Ecran
    7
  • Performances
    7
  • Photos
    7
  • Autonomie
    9

Avantages

  • - Sa batterie de 6500 mAh
  • - Son prix de 199,90 €

Inconvénients

  • - Juste sur la partie photo

Tout nouveau dans la gamme 400, le HONOR 400 Smart 5G mise sur la robustesse, une grande autonomie et une connectivité 5G complète pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone fiable au quotidien sans craquer plusieurs centaines d'euros.

Présentation

Le HONOR 400 Smart 5G adopte un format assez classique avec un dos qui le fera ressembler aux smartphones actuels. Le dos a une texture particulière qui lui évite les traces de doigts. On retrouvera sur la tranche gauche, un bouton dédié à l’IA dont on parlera en détail après. Sur la tranche droite, on a les boutons Volume ainsi que le bouton d’allumage qui fait aussi office de lecteur d’empreintes. Voici le reste des caractéristiques :

Fiche technique du HONOR 400 Smart 5G :

  • Dimensions : 166,89 × 76,8 × 8,39 mm
  • Poids : 206 g
  • Couleurs disponibles : Velvet Black, Meteor Silver
  • Processeur : Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (2 × A78 à 2,3 GHz + 6 × A55 à 2,0 GHz)
  • Mémoire vive : 4 Go
  • Stockage : 128 Go
  • Système d’exploitation : Android 15 avec MagicOS 9
  • Batterie : 6500 mAh, charge filaire 35 W
  • Certification : IP54
  • Écran : LCD 6,77 pouces, 1610 × 720 px (HD+), taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz
  • Appareil photo arrière :
    • Capteur principal : 50 MP (f/1.8)
    • Capteur de profondeur : 2 MP (f/2.4)
  • Appareil photo avant : 5 MP (f/2.2)
  • Connectivité :
    • Double SIM (2 × Nano SIM, 5G/4G/3G/2G)
    • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)
    • Bluetooth 5.1
    • NFC
  • Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’allumage, reconnaissance faciale
  • Fonctions spéciales : bouton IA instantané sur la tranche gauche
  • Prix : 199,90 €

Ecran & Performances

L’écran LCD de 6,77 pouces offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, garantissant une navigation fluide et agréable. On est sur une définition HD+ seulement, et ça peut se ressentir pour quelqu’un qui a l’habitude des meilleures définitions mais sur un téléphone à 200€, il est clair qu’on allait pas avoir les dernières technos. Par contre, il est très lisible en plein jour et c’est plutôt un avantage !

Concernant le processeur, le Honor 400 Smart 5G est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 et de 8 Go de RAM (dont en fait 4 Go de RAM Turbo activé par défaut), le HONOR 400 Smart 5G gère sans difficulté les tâches quotidiennes : navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo ou messagerie. Les 128 Go de stockage interne offrent un espace confortable pour les applications, photos et vidéos.

Photos

Le module arrière combine un capteur principal de 50 MP et un capteur de profondeur 2 MP, pour des clichés nets en bonne luminosité. On regrette une absence d’ultra grand-angle qu’on retrouve actuellement sur tous les appareils ou presque ! À l’avant, un capteur de 5 MP est prévu pour les appels vidéo et les selfies, offrant une qualité adaptée aux besoins courants, mais attention à avoir une belle luminosité pour en profiter !

Autonomie

Avec 6500 mAh et une charge filaire 35 W, l’autonomie est clairement l’argument phare. On peut facilement dépasser les deux jours d’utilisation modérée, ce qui le rend attractif pour les gros consommateurs de données mobiles ou ceux qui voyagent souvent. L’avantage d’un écran un peu moins énergivore que chez les autres. Tandis qu’en recharge, le 35 W permet de récupérer rapidement de l’énergie et de recharger l’appareil de 0 à 100 en moins d’1h.

Conclusion

Le HONOR 400 Smart 5G se positionne comme un smartphone polyvalent, pensé pour durer grâce à sa grande autonomie, sa bonne connectivité et son design robuste. Il conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un appareil fiable pour un usage quotidien, avec l’assurance de rester connecté longtemps sans recharge.

