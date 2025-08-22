Présentation
Le HONOR 400 Smart 5G adopte un format assez classique avec un dos qui le fera ressembler aux smartphones actuels. Le dos a une texture particulière qui lui évite les traces de doigts. On retrouvera sur la tranche gauche, un bouton dédié à l’IA dont on parlera en détail après. Sur la tranche droite, on a les boutons Volume ainsi que le bouton d’allumage qui fait aussi office de lecteur d’empreintes. Voici le reste des caractéristiques :
Fiche technique du HONOR 400 Smart 5G :
- Dimensions : 166,89 × 76,8 × 8,39 mm
- Poids : 206 g
- Couleurs disponibles : Velvet Black, Meteor Silver
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (2 × A78 à 2,3 GHz + 6 × A55 à 2,0 GHz)
- Mémoire vive : 4 Go
- Stockage : 128 Go
- Système d’exploitation : Android 15 avec MagicOS 9
- Batterie : 6500 mAh, charge filaire 35 W
- Certification : IP54
- Écran : LCD 6,77 pouces, 1610 × 720 px (HD+), taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz
- Appareil photo arrière :
- Capteur principal : 50 MP (f/1.8)
- Capteur de profondeur : 2 MP (f/2.4)
- Appareil photo avant : 5 MP (f/2.2)
- Connectivité :
- Double SIM (2 × Nano SIM, 5G/4G/3G/2G)
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz et 5 GHz)
- Bluetooth 5.1
- NFC
- Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’allumage, reconnaissance faciale
- Fonctions spéciales : bouton IA instantané sur la tranche gauche
- Prix : 199,90 €