En termes de recul pour avoir une image de plus en plus grande, il faut compter environ 1,3m pour 50 pouces, 2,5m pour 100 pouces et 3,2m pour 120 pouces. On obtient rapidement une bonne taille d’écran et à savoir que vous pourrez toujours faire plus mais la luminosité n’arrivera peut-être pas à suivre.

L’autofocus et le keystone automatique réagissent très bien et on peut passer devant sans qu’il déclenche tout de suite la mise au point. L’image est nette et les couleurs bien représentées. En terme de son, les 2 haut-parleurs de 5 W chacun font le job, ça manque légèrement de basse dans les films d’action, mais autrement on est satisfait sans devoir pousser le volume à fond.

Ici une illustration de ce que fait le Xming Episode One pour calibrer bien l’image malgré les obstacles. Dans les faits, il faut que ça ne soit que d’un côté et qu’il ait la place pour réaliser cette modification, sinon il affichera juste un message signalant que la caméra est obstruée.