Les Ear (3) reposent sur un haut-parleur dynamique de 12 mm doté d’un dôme en PMI rigide et d’un pourtour en TPU. La distorsion harmonique descend à 0,2 % (contre 0,6 % sur la génération précédente), pour un rendu plus net et détaillé.

La scène sonore s’élargit de 20 %, les basses gagnent 4 à 6 dB et les aigus montent jusqu’à 4 dB. Le mode Dynamic Bass Enhancement accentue les fréquences graves sans distorsion, tandis que le Static Spatial Audio enveloppe l’auditeur d’un paysage sonore 3D.

La réduction de bruit active est l’un des points forts de ce modèle. Nothing a développé un système adaptatif qui mesure l’environnement toutes les 600 ms et vérifie l’étanchéité des embouts toutes les 1 875 ms pour maintenir une isolation constante, même lorsque l’on bouge. Capable d’atténuer jusqu’à 45 dB de bruit ambiant, l’ANC se montre particulièrement efficace dans les transports bruyants ou face au vent, tout en préservant la qualité des médiums et des aigus. Un mode Transparence bien calibré s’active d’un simple pincement et restitue fidèlement l’environnement sonore, idéal pour garder le contact avec le monde extérieur sans retirer les écouteurs.

Sur les semaines d’essai des écouteurs, j’ai senti une petite différence, mais très légère comparé aux Ear 2024. Le son était déjà très bon et l’ANC vraiment efficace, Nothing améliore petit à petit un produit vraiment excellent.