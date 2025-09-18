Nothing Ear (3) : l’originalité au service du son

Par Hadrien Miche publié le 18 septembre 2025 à 14h30.
8 /10

Notes

  • Audio
    8
  • Micro
    9
  • ANC
    8
  • Autonomie
    8

Avantages

  • - Le Super Mic
  • - Charge rapide

Inconvénients

  • - Bouton Talk un peu mal placé

Avec les Ear (3), Nothing confirme son ambition : bousculer le marché des écouteurs true wireless avec une identité visuelle transparente, une qualité sonore haut de gamme et une innovation étonnante, le Super Mic intégré au boîtier. Plus qu’une simple évolution, ces écouteurs entendent offrir une expérience d’écoute et de communication radicalement différente.

Présentation et Design

Nothing conserve son ADN avec une coque transparente, mais affine son langage esthétique. Le boîtier adopte un châssis en aluminium 100 % recyclé, gage de robustesse. Les écouteurs, plus compacts, ont été repensés après l’analyse de centaines de morphologies d’oreille. Un angle de tige plus naturel, une ventilation interne pour réduire la pression et des embouts en silicone doux offrent un confort durable, même après plusieurs heures d’utilisation. Malgré la présence d’un driver de 12 mm, d’un capteur osseux et d’une batterie de 55 mAh, le poids reste contenu à 5,2 g par oreillette.

 

Fiche technique des Nothing Ear (3)

  • Transducteurs : 12 mm dynamiques, impédance 32 Ω, réponse en fréquence 20 Hz – 40 kHz
  • Codecs pris en charge : AAC, SBC, LDAC (Hi-Res Audio certifié)
  • Réduction de bruit : ANC adaptative temps réel jusqu’à 45 dB, mode Transparence
  • Microphones : 3 MEMS + 1 capteur osseux (VPU) par écouteur
  • Autonomie : en écoute 10 h (ANC off) / 5,5 h (ANC on)
  • Connexion : Bluetooth 5.4, double appairage
  • Résistance : IP54 (écouteurs et boîtier)
  • Poids : 5,2 g par écouteur, 61 g le boîtier
  • Prix : 179€

Qualité sonore : scène large, graves maîtrisés et ANC redoutable

Les Ear (3) reposent sur un haut-parleur dynamique de 12 mm doté d’un dôme en PMI rigide et d’un pourtour en TPU. La distorsion harmonique descend à 0,2 % (contre 0,6 % sur la génération précédente), pour un rendu plus net et détaillé.
La scène sonore s’élargit de 20 %, les basses gagnent 4 à 6 dB et les aigus montent jusqu’à 4 dB. Le mode Dynamic Bass Enhancement accentue les fréquences graves sans distorsion, tandis que le Static Spatial Audio enveloppe l’auditeur d’un paysage sonore 3D.

La réduction de bruit active est l’un des points forts de ce modèle. Nothing a développé un système adaptatif qui mesure l’environnement toutes les 600 ms et vérifie l’étanchéité des embouts toutes les 1 875 ms pour maintenir une isolation constante, même lorsque l’on bouge. Capable d’atténuer jusqu’à 45 dB de bruit ambiant, l’ANC se montre particulièrement efficace dans les transports bruyants ou face au vent, tout en préservant la qualité des médiums et des aigus. Un mode Transparence bien calibré s’active d’un simple pincement et restitue fidèlement l’environnement sonore, idéal pour garder le contact avec le monde extérieur sans retirer les écouteurs.

Sur les semaines d’essai des écouteurs, j’ai senti une petite différence, mais très légère comparé aux Ear 2024. Le son était déjà très bon et l’ANC vraiment efficace, Nothing améliore petit à petit un produit vraiment excellent.

Nothing X : l'application

Via l’application Nothing X, l’utilisateur peut créer un profil auditif personnalisé grâce au partenariat avec Audiodo (comme sur les Ear 2024), régler un égaliseur 8 bandes, partager ses réglages via QR Code, localiser ses écouteurs, gérer le double appairage et mettre à jour le firmware. On peut également activer l’assistant vocal (ChatGPT uniquement sur les téléphones Nothing) d’un simple double pincement.

Les commandes sur les écouteurs restent les mêmes et le fonctionnement avec pincement permet de ne pas rater les activations.

Super Mic : le micro qui redéfinit l’appel mobile

Véritable innovation, le Super Mic intégré dans le boîtier change la donne pour les appels et mémos vocaux. Deux micros MEMS, couplés à une technologie de filtrage ambiant, captent la voix jusqu’à 95 dB de bruit environnant. Il suffit d’appuyer sur le bouton Talk du boîtier pour lancer un appel, enregistrer une note ou utiliser un assistant vocal.

Le Super Mic fonctionne déjà avec la majorité des plateformes de communication : appels natifs, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, WhatsApp, WeChat, ainsi que d’autres services de visioconférence ou de VoIP. Par contre, Nothing précise que l’optimisation complète arrivera progressivement pour d’autres usages. Les enregistrements vocaux directement intégrés dans les applis de messagerie (par ex. WhatsApp, WeChat, Snapchat) ou l’enregistrement vidéo natif sur iOS/Android reposent encore sur les micros du téléphone, mais des mises à jour logicielles sont prévues pour élargir la compatibilité au fil du temps.

Le Super Mic isole parfaitement la voix du vent et des bruits urbains, là où avant on sentait quand on répondait à un appel depuis les écouteurs, ici, l’utilisation du Super Mic permet à nos correspondants de mieux nous entendre et c’est agréable pour tout le monde ! Plus besoin de parler fort, on peut chuchoter qu’on reste audible.

Autonomie

Chaque écouteur intègre une batterie de 55 mAh, assurant jusqu’à 5,5 h d’écoute avec ANC et 10 h sans. Le boîtier porte le total à 22 h (avec ANC) ou 38 h (sans ANC). La charge rapide est redoutable : 10 minutes suffisent pour 10 heures de lecture (buds + boîtier). Il faudra un peu plus d’une heure pour la charge avec l’USB-C tandis qu’il faudra le double pour la recharge sans-fil. On reste sur du similaire aux Ear 2024.

Conclusion

Avec les Ear (3), Nothing ne se contente pas d’améliorer ses précédents modèles : la marque propose une véritable nouvelle expérience mobile. Entre le design transparent premium, la qualité sonore, l’ANC d’une efficacité impressionnante et surtout le Super Mic intégré au boîtier, ces écouteurs s’imposent comme une référence originale et audacieuse en 2025. Pour les audiophiles, les télétravailleurs et les amateurs d’objets au style unique, les Ear (3) représentent un choix incontournable pour un prix contenu.

