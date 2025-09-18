Présentation et Design
Nothing conserve son ADN avec une coque transparente, mais affine son langage esthétique. Le boîtier adopte un châssis en aluminium 100 % recyclé, gage de robustesse. Les écouteurs, plus compacts, ont été repensés après l’analyse de centaines de morphologies d’oreille. Un angle de tige plus naturel, une ventilation interne pour réduire la pression et des embouts en silicone doux offrent un confort durable, même après plusieurs heures d’utilisation. Malgré la présence d’un driver de 12 mm, d’un capteur osseux et d’une batterie de 55 mAh, le poids reste contenu à 5,2 g par oreillette.
Fiche technique des Nothing Ear (3)
- Transducteurs : 12 mm dynamiques, impédance 32 Ω, réponse en fréquence 20 Hz – 40 kHz
- Codecs pris en charge : AAC, SBC, LDAC (Hi-Res Audio certifié)
- Réduction de bruit : ANC adaptative temps réel jusqu’à 45 dB, mode Transparence
- Microphones : 3 MEMS + 1 capteur osseux (VPU) par écouteur
- Autonomie : en écoute 10 h (ANC off) / 5,5 h (ANC on)
- Connexion : Bluetooth 5.4, double appairage
- Résistance : IP54 (écouteurs et boîtier)
- Poids : 5,2 g par écouteur, 61 g le boîtier
- Prix : 179€