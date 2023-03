Tekken 8 : Jun Kazama va purifier le monde du mal

Jun Kazama revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme White Heron Lower Dance, Byakuren Tamasudare et Demon Slayer.

Dans Tekken 8, Jun Kazama est prête à débarrasser ses adversaires de leurs maux grâce aux arts martiaux du style Kazama. Totalement inédit, son Rage Art se concentre sur le cœur d’un ennemi et envoie un rayon de guérison pour le soigner de sa colère. Son retour devrait faire évoluer l’histoire “finale” entre Jin Kazama, son fils, et Kazuya Mishima, son ancien amour.

Jun Kazama en action dans Tekken 8

Jun Kazama a fait sa première et unique apparition jouable dans dans Tekken 2. Cela fait donc 27 ans que le personnage n’a pas été jouable dans la licence de Bandai Namco. Comme elle a élevé son fils Jin Kazama jusqu’à ce qu’il ait 15 ans, elle avait 37 ans lorsqu’elle a disparu dans Tekken 3. On estime que Jun a 43 ans au moment des événements de Tekken 8, ce qui signifie que beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois qu’elle a combattu dans le tournoi King of the Iron Fist. Pendant les événements de Tekken 3, Jun a fini par disparaître. Croyant avoir été tué par Ogre, Jin, le protagoniste de Tekken 3, a cherché à retrouver son grand-père Heihachi Mishima afin d’être entraîné à se venger d’Ogre. Bien qu’il ait été suggéré que Jun soit devenue maléfique en se transformant en “Unknown” dans Tekken Tag Tournament 2, Jun semble avoir conservé sa nature tranquille vu que la série Tekken Tag Tournament est considérée comme non canonique à la série principale Tekken.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).