Tekken 8 : “Fist Meets Fate”, la nouvelle intrigue dramatique

La saga tragique des familles Mishima et Kazama continue de se développer dans Tekken 8.

Tekken 8 va commencer là où Tekken 7 avait laissé les joueurs, c’est-à-dire dans un monde embourbé dans une guerre dévastatrice entre Kazuya Mishima et Jin Kazama. Après avoir subi ce qui semble être une défaite de Kazuya, Jin fait face à son propre destin. Sa mère, Jun Kazama, apparaît après une longue absence pour tenter de renverser la vapeur dans cette guerre de sang qui amène certaines personnages à revenir dans l’univers créé par le game director japonais Katsuhiro Harada comme Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson et Jack-8.

Une bande-annonce avec du gameplay pour Tekken 8

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam) à une date encore inconnue. Cet épisode next-gen est d’ailleurs construit de A à Z avec Unreal Engine 5 pour tirer le meilleur du hardware des consoles de nouvelle génération.

En conservant son identité unique de jeu de combat, l’éditeur japonais Bandai Namco souhaite que Tekken 8 offre aux joueurs l’expérience la plus palpitante de la franchise jusqu’à présent, avec des attaques viscérales qui crèvent l’écran et des environnements à la fois dynamiques et destructibles grâce à des tactiques agressives. Un tout nouveau mécanisme de jeu, appelé “Heat System”, sera introduit dans Tekken 8 et permettra de déclencher des attaques agressives avec des mouvements spéciaux et des améliorations pour les capacités de chaque personnage.