« Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown » sort le 22 mai

Le très attendu jeu "Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown" fera ses débuts le 22 mai, promettant de l'action et de l'aventure à tous les fans des tortues ninja adolescentes et mutantes.

Tl;dr Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, premier jeu tactique de la franchise, sortira le 22 mai sur PC via Steam.

Le jeu, développé par Strange Scaffold, se démarque par des combats rapides.

L’histoire, plutôt sombre, suit les Tortues Ninja en pleine crise d’adolescence.

Les Tortues Ninja reviennent dans un nouveau jeu

Les fans de jeux vidéo et de la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles seront ravis d’apprendre l’arrivée d’un nouveau jeu. Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, premier jeu de stratégie tactique basé sur cette série culte, sera disponible sur PC via Steam dès le 22 mai. Ce titre est développé par Strange Scaffold, studio connu pour son travail remarquable sur El Paso, Elsewhere.

Un jeu de stratégie rapide et intense

Ce qui distingue ce RPG tactique de ses concurrents, comme Unicorn Overlord, c’est la rapidité de ses combats. En effet, les batailles ne prennent que quelques minutes à terminer, offrant ainsi une expérience de jeu dynamique et intense. Les combats semblent d’ailleurs encore plus énergiques que ceux que l’on retrouve dans la série Mario + Rabbids.

Une histoire sombre pour les Tortues Ninja

Le scénario de Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown s’annonce plus sombre que ce à quoi les fans de TMNT sont habitués. « Splinter et Shredder sont morts, et alors que les Tortues approchent de l’âge adulte, elles ne grandissent pas seulement… elles s’éloignent », indique la description du jeu. Ainsi, la plupart des niveaux se jouent en solo, avec une seule tortue. Un changement de cap pour nos héros habituellement inséparables.

Informations de sortie et de précommande

Le prix de Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown n’a pas encore été annoncé, mais les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Le studio éditeur Paramount Game Studios n’a pas encore communiqué sur une éventuelle sortie sur console.