Tech : les mots et concepts à connaître pour 2023

L'année 2023 sera une année riche en matière de technologie, c'est certain. Et pour bien l'aborder, il convient de connaître un certain nombre de mots et concepts.

Alors que la technologie évolue, notre vocabulaire doit suivre. Que vous soyez un total néophyte ou que vous viviez dans la tech, il y a toujours à apprendre. 2023 sera une énième année avec plein de mots et concepts techniques, certains novateurs, d’autres plus anciens, qui prendront davantage d’importance. Quoi qu’il en soit, vous vous devez de savoir à quoi ils font référence.

Réalité étendue

La réalité étendue, ou XR, n’a rien de nouveau, mais vous en entendrez certainement davantage parler avec des sociétés comme Meta qui poussent pour promouvoir leur vision du métavers dans nos vies.

Fort heureusement, la XR est simple à comprendre. C’est un terme qui englobe la réalité virtuelle, la réalité augmentée et tout ce qu’il y a entre. La VR, c’est lorsque vous mettez sur votre tête un casque comme le Meta Quest 2 et partez à l’aventure dans un environnement virtuel. L’AR consiste à intégrer des objets virtuels dans le monde réel, comme un filtre Snap. Lorsque les deux technologies sont mélangées, c’est la réalité mixte, qui tombe aussi sous le grand chapeau de la XR.

Avatar

Un avatar est simplement une représentation numérique de vous-même, que ce soit dans un jeu vidéo, dans le métavers ou n’importe où ailleurs. Il peut vous ressembler ou pas du tout. C’est toute la beauté des mondes numériques.

Soyez créatif, ou non, avec votre avatar. Mais vous aurez probablement à créer un avatar à un moment ou un autre dans le courant de l’année.

Stable diffusion

Les détails techniques derrière la Stable diffusion sont plutôt complexes, mais il est facile de comprendre ce que fait Stable diffusion plutôt que comment ça fonctionne.

Stable diffusion fait référence à un type précis d’IA de génération texte-vers-image qui a gagné en popularité en 2022. Contrairement à des concurrents comme DALL-E, Stable diffusion peut utiliser directement le GPU de votre ordinateur (DALL-E ne fonctionne que dans le cloud) et le code est open-source.

Mais finalement, ce n’est qu’une option supplémentaire pour générer des images en donnant une simple définition textuelle, en langage naturel.

IA

La notion d’intelligence artificielle (IA) existe depuis des décennies : c’est la capacité que l’on donne aux machines de percevoir et travailler avec des informations. Le domaine fait des bonds de géant depuis quelques années, et la tendance devrait encore s’intensifier.

Stable diffusion et DALL-E utilisent l’IA. Les smartphones aussi, pour proposer de sublimes photos, par exemple. ChatGPT, lui, est un robot conversationnel épatant.

Matter

Les amateurs de domotique suivront de près l’actualité autour de Matter tant sa promesse est grande. Avec Matter, il n’y aura plus à se préoccuper des différents protocoles et technologies de chaque appareil connecté que l’on achète.

Il suffit d’avoir un appareil dans son logement qui fonctionne comme hub, comme un Amazon Echo ou un Apple TV 4K et l’on vient connecter sur ce dernier et utiliser d’autres appareils compatibles Matter. Vous pourrez ainsi donner des ordres à un appareil Google Nest en utilisant Siri, par exemple. Cool, non ?

FAST

Quelque chose de moins cool que Matter, qui arrive actuellement sur les services de streaming comme HBO Max. Des séries comme Westworld sont retirées du service, laissant les fans dans l’inconnu. C’est là qu’arrive les FAST, les services de streaming gratuits, financés par la publicité.

Il s’agit de proposer une sélection de contenus gratuits, avec des publicités. Parmi les services FAST, on citera Roku TV ou Amazon Freevee. Vous n’avez rien à payer, mais l’offre est bien plus restreinte et il faut composer avec la publicité. Il se murmure que Westworld arrivera prochainement sur un service FAST.

DLSS

2023 devrait voir fleurir bon nombre de nouveaux termes autour du jeu vidéo, mais il faut déjà garder un oeil sur le DLSS, deep learning super sampling ou super échantillonnage d’apprentissage en profondeur. C’est une technologie développée par Nvidia pour ses cartes graphiques haut de gamme. Nintendo l’utiliserait pour sa prochaine console Switch.

DLSS utilise l’IA pour mettre à l’échelle des images au-delà de leur résolution native. Ainsi, un contenu natif 720p ou 1080p peut, grâce au DLSS, donner l’impression de tourner parfaitement en 1440p ou même en 4K. L’IA vient créer une image de meilleure qualité que celle qui existe, et cela peut même permettre aux jeux de mieux tourner.