Taylor Sheridan a écrit ce thriller policier au sommet des charts d’Amazon Prime Video

Le scénario de la série télévisée Sicario a été confié à Taylor Sheridan.

Tl;dr Taylor Sheridan est à l’origine de nombreuses séries télévisées populaire.

Il est l’auteur de Sicario et de sa suite.

Sicario: Day of the Soldado est actuellement très regardé sur Amazon Prime Video.

Le succès de Taylor Sheridan

Le nom de Taylor Sheridan est sur toutes les lèvres. Cet acteur, scénariste, réalisateur et producteur de talent a su conquérir le public avec la franchise télévisée Yellowstone, une saga familiale de ranchers sur plusieurs générations. Ayant déjà une carrière d’acteur bien remplie, y compris un rôle dans un épisode de « Star Trek: Enterprise », c’est l’excellent western néo-moderne « Hell or High Water » de 2016, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original, qui a fait de lui un nom reconnu.

Son succès ne s’arrête pas là. Taylor Sheridan a aussi créé la série à succès « Tulsa King », avec Sylvester Stallone dans le rôle d’un capo de la mafia. Chaque projet qu’il touche semble se transformer en or pour les plateformes de streaming.

Le succès du scénario de « Sicario »

Avant de révéler au monde le talent de Chris Pine et Ben Foster pour le dialogue western dans « Hell or High Water », Sheridan avait déjà fait ses preuves en tant que scénariste avec le thriller d’action de Denis Villeneuve, « Sicario », en 2015. En 2017, il a livré la suite, « Sicario: Day of the Soldado », qui figure actuellement dans le Top 10 de Prime Video.

La réception de « Sicario: Day of the Soldado »

Malheureusement, Villeneuve n’a pas réalisé « Day of the Soldado », cédant la place au réalisateur italien Stefano Sollima. Cependant, Sheridan est revenu pour écrire le scénario. Le film a reçu un accueil mitigé, malgré la performance remarquable de Benicio Del Toro.

Le film met en scène Del Toro, Josh Brolin, Raoul Trujillo et Jeffrey Donovan, tous reprenant leurs rôles d’agents de la CIA et d’agents formés par la CIA travaillant dans la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, Emily Blunt, l’étoile du premier film, n’est pas de retour pour la suite. Malgré cela, les fans de Sheridan peuvent toujours regarder le premier film « Sicario », disponible en streaming sur Prime et Tubi.