« Taskmaster VR » : l’expérience TV promise reste inachevée

Un spectacle remarquable ne signifie pas nécessairement un excellent jeu en réalité virtuelle.

TL;DR L’émission britannique Taskmaster inspire un jeu VR.

Le jeu VR connaît des problèmes techniques et manque de charme.

Davantage de tâches et de références à l’émission sont souhaitables.

Un spin-off en réalité virtuelle de Taskmaster aux critiques mitigés

Le divertissement britannique Taskmaster a franchi une nouvelle étape en tentant de se convertir au monde de la réalité virtuelle. Avec l’ironie et l’esprit britanniques qui ont fait le succès de l’émission télévisée, ce spin-off VR avait de quoi séduire. Toutefois, malgré une promesse attrayante, le résultat s’avère décevant.

Présence de problématiques techniques

L’un des obstacles majeurs vient de l’appareillage nécessaire pour jouer au jeu. En effet, il est préférable d’utiliser un casque haut de gamme tel que le Quest 3, le Quest 2 offrant une qualité d’image médiocre. Par ailleurs, un autre souci technique concerne le jeu lui-même. La détection des collisions est approximative, affectant grandement le contrôle fin exigé par les différentes tâches du jeu.

Un manque d’authenticité

Outre les problématiques techniques, le jeu peine à retranscrire le charme humoristique de la série télévisée. Si les tâches requises au joueur sont bel et bien multiétapes et expansives, elles manquent toutefois de l’aspect imprévisible et créatif originel. Les fans de l’émission déplorent également une certaine linéarité dans les codes du jeu, ainsi qu’une mauvaise retranscription du duo comique. L’action se déroule dans un univers qui est certes rempli de références à l’émission, mais manque cruellement de vie et de personnalité.

Des améliorations souhaitées

Malgré ces déceptions, l’issue ne semble pas totalement négative. Avec une possible offre de nouvelles tâches via DLC ou encore la possibilité de créer ses propres niveaux et tâches, le jeu pourrait avoir un avenir plus prometteur. De plus, une fois déverrouillées, les tâches peuvent être jouées individuellement, ce qui permettra de partager le jeu avec des amis. Pour finir, le format VR du jeu pourrait gagner en attractivité en intégrant des tâches de la prochaine saison télévisée, un espoir pour les fans de la première heure.