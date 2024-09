Tales of the Shire : Le jeu Le Seigneur des Anneaux est prévu pour mars 2025

Le charmant simulateur est un savoureux mélange d'Animal Crossing, Stardew Valley et, bien sûr, des Hobbits. C'est comme si ces trois univers s'étaient fusionnés pour créer quelque chose d'unique. Et si vous pouviez vous aussi faire partie de cette aventure fantastique ?

Tl;dr Tales of the Shire est un nouveau jeu basé sur l’univers du Seigneur des Anneaux.

Le jeu, prévu pour mars 2025, a été renommé Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game.

La simulation de vie accueillante comprend la ferme, la pêche et l’interaction des personnages.

L’accent est mis sur l’amitié, mais pas de romance, et sera disponible sur plusieurs plateformes.

Un nouveau jeu basé sur l’univers du Seigneur des Anneaux

L’univers du Seigneur des Anneaux va s’enrichir d’un nouveau titre de jeu. Intitulé initialement Tales of the Shire, ce jeu de simulation de vie accueillante prend place dans le monde fantastique créé par J.R.R. Tolkien. Le jeu a récemment été renommé Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, une appellation plus explicite pour les fans de l’univers.

Un retard de sortie pour une version optimisée

Initialement prévu pour 2024, le lancement du jeu a été repoussé à mars 2025. Ce retard a été justifié par le besoin de résoudre quelques bugs et de présenter une version pleinement réalisée de la vision originale des concepteurs. Les attentes sont grandes quant à l’expérience de jeu qui sera offerte à cette date.

Un jeu de simulation de vie accueillante

Le jeu s’inspire de titres populaires comme Animal Crossing ou Stardew Valley. Il propose des activités telles que la ferme, la pêche et un système d’interaction approfondi entre les personnages. Une grande importance est accordée à la préparation de grands festins, en hommage à l’amour des hobbits pour la bonne chère.

Disponible sur plusieurs plateformes

Malgré une ambiance propice à la romance, les développeurs ont confirmé qu’il n’y aurait pas de romance dans le jeu. L’accent est plutôt mis sur la culture des relations et des amitiés. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game sera disponible sur PC via Steam, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X/S, ainsi que sur Netflix.