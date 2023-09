Synduality : Echo of Ada est reporté à une date indéterminée

Bandai Namco repousse la sortie de Synduality : Echo of Ada.

Si la série animée Synduality Noir est disponible depuis quelques semaines sur la plateforme de streaming Disney+, l’adaptation vidéoludique Synduality : Echo of Ada de Game Studio n’est toujours pas prête et va finalement rater 2023 pour viser une date ultérieure encore indéterminée.

Du gameplay pour Synduality : Echo of Ada

Dans Synduality : Echo of Ada, le nouveau TPS de science-fiction de l’éditeur japonais Bandai Namco avec du media mix, les joueurs incarnent des extracteurs en quête d’une ressource rare qui se trouve sur Terre, les cristaux d’AR. Pour accomplir leur mission, ils affrontent des créatures xénomorphes agressives, les enders, tout en comptant sur un alter, une partenaire IA, pour les guider dans leurs expéditions, les aider au combat et leur fournir conseils, directions et avertissements.

Le lien entre les extracteurs et les alters se renforcera durant l’aventure principale. Le gameplay et les combats font aussi la part belle au vecteur, un véhicule armé. Il est entièrement personnalisable, de son apparence à son arsenal, afin de s’adapter au style de jeu de chacun. Et les joueurs peuvent rejoindre d’autres extracteurs en ligne pour les aider ou au contraire tenter de leur arracher leurs précieuses ressources. Synduality : Echo of Ada sortira à une date indéterminée sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via PC.