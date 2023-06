Sword of the Sea : un voyage au gré des vagues en surf

Le studio indépendant américain Giant Squid dévoile Sword of the Sea, son titre le plus ambitieux après Abzû et The Pathless.

Dans la peau d’un Wraith, les joueurs de Sword of the Sea vont explorer des ruines semblables à des skateparks, ainsi que les cultures vivantes et variées qu’elles recèlent, perdues dans la Nécropole des dieux, avec un Hoversword qui n’est autre qu’un savoureux mélange entre snowboard, skateboard et hoverboard. Si l’objectif est de ramener à la vie un mode désolé avec l’aide d’immenses bancs de poissons et autres créatures trouvables dans des tombes englouties, des épaves mystérieuses et des champs de bataille pétrifiés, ces derniers devront faire attention aux gigantesques Léviathans qui se mettront en travers de leur chemin.

Matt Nava, fondateur et directeur créatif de Giant Squid, a déclaré :

Notre incroyable équipe d’artistes ne ménage pas ses efforts pour donner vie à ce monde envoûtant. De son architecture à ses couleurs, en passant par son éclairage, ses paysages et sa musique, préparez-vous à plonger dans un monde comme aucun autre. Combinant la vitesse et la fluidité des jeux de skate à la profondeur émotionnelle et aux mécaniques d’exploration de tout titre signé Giant Squid, Sword of the Sea est une ode à la méditation, à l’exaltation et à l’introspection.

Un trailer pour Sword of the Sea

Sword of the Sea sortira sur PS5 et PC (Steam) à une date de sortie inconnue.