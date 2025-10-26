Surfshark renforce son infrastructure pour une navigation sécurisée et fluide

Malgré un nombre de serveurs inférieur à NordVPN ou Proton VPN, Surfshark se distingue par la fiabilité et l’efficacité de ses infrastructures.

Tl;dr Surfshark a densifié son réseau avec 4500 serveurs dans 142 sites, sans ajouter de nouveaux pays.

La priorité de Surfshark reste la performance, la stabilité et la rapidité des connexions plutôt que le simple volume de serveurs.

Avec des fonctionnalités comme Everlink et FastTrack, Surfshark garantit une expérience sécurisée et fluide, tout en couvrant les zones clés.

Une croissance notable, mais une stratégie assumée

Surfshark, reconnu comme le meilleur VPN abordable et numéro deux au classement général, vient de franchir un cap significatif : son réseau de serveurs a augmenté de 40%, atteignant désormais les 4500 serveurs à travers le monde. Si cette progression impressionne par sa rapidité – passant de 3200 à 4500 en quelques années seulement –, l’entreprise persiste pourtant dans une approche particulière. Plutôt que d’ajouter de nouveaux pays à sa carte, Surfshark a préféré densifier ses installations actuelles, conservant ses 142 localisations réparties dans 100 pays.

Quantité ou qualité : l’éternel débat

À première vue, ce chiffre reste inférieur à ceux affichés par des concurrents comme NordVPN, qui revendique plus de 8.000 serveurs, ou encore Proton VPN, fort de ses 15.000 unités. Mais pour Justas Pukys, Senior Product Manager chez Surfshark, la priorité n’est pas là : « Server count is an easy and understandable metric for comparing VPN providers, but it doesn’t capture the full picture.» En somme, courir après les chiffres ne garantit pas une expérience fiable. La clé réside plutôt dans la performance constante, la fiabilité et la réactivité du service.

Pour illustrer ce choix stratégique, l’opérateur met en avant plusieurs avantages :

Diminution de la charge serveur, synonyme de connexions plus rapides et stables ;

Mises à jour régulières du réseau, telles que le lancement récent des serveurs 100 Gbps à Amsterdam ;

Nouvelles fonctionnalités innovantes, comme Everlink pour une connexion ininterrompue et FastTrack pour booster les vitesses jusqu’à +70 %.

Couverts là où ça compte ? Un regard sur la concurrence

Même si certains adversaires dominent en volume – citons les plus grands noms du secteur : Pia (10 000+), ExpressVPN (3 000+), et bien sûr Proton VPN (15 000+) – le maillage géographique de Surfshark se révèle solide. On compte par exemple plus de localisations en Amérique du Sud ou en Europe qu’une partie des concurrents directs. Seule ombre au tableau : l’Afrique reste moins desservie avec six emplacements contre dix-sept pour NordVPN. Pourtant, toutes les régions stratégiques sont couvertes, minimisant ainsi le risque d’indisponibilité pour l’utilisateur lambda.

L’expérience utilisateur reste au centre du jeu

Au final, l’utilisateur bénéficie d’une politique transparente : garantie satisfait ou remboursé sous trente jours, période d’essai gratuite et communication claire sur la couverture réelle. Derrière la multiplication des serveurs se profile un objectif affirmé : offrir une expérience fluide et sécurisée, quel que soit l’endroit où l’on se connecte. Pour ceux qui recherchent davantage la fiabilité et les innovations techniques que le simple volume affiché, Surfshark s’impose désormais comme un choix pertinent sur le marché des VPN.