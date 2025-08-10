FastTrack : la nouvelle arme de Surfshark pour un VPN plus rapide et sécurisé

Surfshark améliore l’expérience de ses utilisateurs en lançant FastTrack, une nouvelle fonctionnalité destinée à optimiser la vitesse et les performances de son service VPN, répondant ainsi aux besoins croissants d’efficacité et de rapidité en ligne.

Tl;dr Surfshark lance FastTrack, une fonctionnalité qui améliore la vitesse et la stabilité de son VPN grâce à un routage multi-serveur..

FastTrack optimise automatiquement la connexion en choisissant le chemin le plus rapide et moins congestionné, avec un gain de vitesse annoncé jusqu’à 70%.

Disponible pour l’instant sur MacOS dans trois villes, ce mode multipoint renforce aussi la sécurité en multipliant les sauts de connexion.

Une accélération significative du VPN avec FastTrack

En matière de services VPN, rares sont les nouveautés qui font véritablement la différence. Cette semaine, Surfshark entend changer la donne en lançant FastTrack, une fonctionnalité visant à optimiser la vitesse, la connectivité et les performances de son VPN. L’annonce n’est pas passée inaperçue parmi les utilisateurs soucieux de bénéficier d’une connexion stable et rapide, tant pour le streaming que pour la navigation sécurisée.

Le principe ? Plutôt que de se limiter à un seul tunnel VPN classique, FastTrack s’appuie sur l’architecture Nexus. Ce système de routage multi-serveur connecte l’utilisateur à l’ensemble du réseau de serveurs Surfshark. Ainsi, le trafic est acheminé par le chemin le plus efficace en temps réel, quitte à contourner les routes directes au profit de connexions plus puissantes et moins congestionnées. Cette approche permettrait, selon les chiffres avancés par Surfshark, d’atteindre une hausse des vitesses allant jusqu’à 70%.

Un fonctionnement discret mais sophistiqué

Concrètement, aucune action manuelle n’est requise. Il suffit de sélectionner l’un des serveurs éligibles – actuellement situés à Sydney, Seattle ou Vancouver, tous signalés par une icône spécifique FastTrack – et d’appuyer sur « Connecter ». L’algorithme s’occupe alors automatiquement d’évaluer en permanence l’état du réseau mondial Surfshark grâce à des sondes réparties stratégiquement. Ces dernières recueillent des données sur la latence et les débits afin d’ajuster instantanément le parcours des flux.

« Nous savons combien la rapidité et la faible latence comptent pour nos utilisateurs », explique Karolis Kaciulis, Leading System Engineer chez Surfshark. « C’est pourquoi nous sommes fiers de proposer une technologie qui optimise dynamiquement les routes réseau pour offrir des vitesses accrues et réduire les délais en temps réel. »

Sécurité accrue et perspectives d’évolution

En parallèle du gain en performance, ce mode multipoint ajoute une couche supplémentaire à la sécurité : chaque connexion effectue plusieurs sauts, ce qui complique considérablement toute tentative de relier une adresse IP à l’activité Internet réelle.

Pour l’heure cependant, cette nouveauté n’est accessible qu’aux utilisateurs MacOS et uniquement dans les trois localisations mentionnées. Selon Surfshark, le déploiement devrait progressivement s’étendre à d’autres plateformes et destinations.

À noter pour conclure que Surfshark se distingue également par ses tarifs : moins de 2 dollars par mois, des fonctionnalités innovantes (Alt ID, Bypasser) et une protection illimitée d’appareils – sans oublier un essai gratuit de sept jours ainsi qu’une garantie « satisfait ou remboursé » pendant trente jours.