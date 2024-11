Surfshark lance iOS Bypasser : découvrez comment l’utiliser

Surfshark lance l'outil Bypasser pour iOS, voici comment l'utiliser.

Tl;dr Surfshark, un VPN de premier plan, met à disposition sur iOS sa fonctionnalité Bypasser.

Bypasser, similaire au split tunneling, permet de sélectionner les sites qui ne sont pas affectés par le VPN.

Surfshark est le seul VPN à proposer une telle fonctionnalité sur iOS.

Surfshark innove avec la fonctionnalité Bypasser sur iOS

Surfshark, reconnu comme l’un des meilleurs services VPN, a récemment annoncé que sa fonctionnalité Bypasser est désormais disponible sur les appareils iOS. Cette fonctionnalité, qui fonctionne de manière similaire à ce que l’on appelle le split tunneling, permet de sélectionner les sites qui ne sont pas affectés par le VPN.

Une fonctionnalité pour une navigation plus pratique

Le Bypasser est une fonctionnalité qui rend l’utilisation du VPN plus commode. Si vous rencontrez des difficultés pour charger un site web – un problème courant lors de l’utilisation d’un VPN – le Bypasser vous permet de « mettre en liste blanche » ce site et de garantir qu’il ne se connecte pas via votre VPN. Cette fonctionnalité est également utile pour accéder à des sites fréquemment utilisés et sensibles à l’IP sur votre téléphone, comme les services de banque en ligne. Ainsi, vous n’avez pas à désactiver manuellement votre VPN pour y accéder.

Qu’est-ce que le split tunneling et pourquoi pourrait-on en avoir besoin ?

Le split tunneling, c’est la possibilité de diriger votre trafic internet via deux chemins distincts, l’un via le VPN et l’autre sans, en utilisant votre adresse IP habituelle. Bien sûr, l’objectif principal des VPN est de préserver la confidentialité et le cryptage de votre utilisation d’Internet. Toutefois, pour certains utilisateurs, la possibilité de contourner le VPN peut être un outil utile. Certains de vos sites et applications préférés peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre VPN, et la nécessité d’activer et de désactiver votre VPN pour y accéder peut devenir fastidieuse.

Surfshark, unique en son genre sur iOS

Alors que tous les VPN que nous recommandons proposent le split tunneling dans leurs applications Windows VPN, et que beaucoup offrent également ce service dans leurs applications Android VPN, Surfshark est actuellement le seul VPN à proposer une fonctionnalité similaire au split tunneling sur iOS. C’est une réelle innovation de la part de Surfshark, bien que ce ne soit pas la version complète du split tunneling qui permet à des applications distinctes, ainsi qu’à des sites web, de contourner le VPN.