Surfshark met l’IA au service de la cybersécurité

Les utilisateurs de Surfshark One et Surfshark+ peuvent désormais vérifier leurs emails suspects en un clic.

Tl;dr Surfshark lance un détecteur d’arnaques par email basé sur l’IA, intégré à ses offres Surfshark One et Surfshark+.

L’outil analyse les messages Gmail pour repérer phishing et spearphishing, sans conserver les données des utilisateurs.

Facile à utiliser via une extension Chrome, il illustre la tendance des VPN à diversifier leurs services pour renforcer la cybersécurité.

Une nouvelle arme contre les arnaques numériques

Dans le paysage mouvant de la cybersécurité, où chaque jour apporte son lot de menaces inédites, une nouveauté signée Surfshark attire l’attention. Le fournisseur, déjà réputé parmi les meilleurs VPN du marché, enrichit ses offres Surfshark One et Surfshark+ avec un outil prometteur : un détecteur d’arnaques par email dopé à l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle en première ligne

Cette fonctionnalité, pour l’heure accessible exclusivement via une extension Chrome et réservée aux utilisateurs de Gmail, s’ajoute à l’arsenal de sécurité proposé par Surfshark. Concrètement, le système passe au crible le contenu des messages et leurs liens suspects afin de repérer toute tentative d’hameçonnage – ces fameuses attaques qui évoluent sans cesse, jusqu’à devenir terriblement sophistiquées lorsqu’elles ciblent précisément un individu ou une organisation (on parle alors de spearphishing). Détail important : la firme insiste sur le fait que son IA ne conserve aucune donnée utilisateur sur des serveurs externes ; après chaque analyse, toutes les informations sont supprimées. Voilà de quoi rassurer ceux qui pourraient se montrer méfiants envers ce type de technologie.

Mise en route : simplicité et sécurité renforcée

Pour tester cette protection supplémentaire, rien de bien compliqué. L’utilisateur doit simplement installer l’extension Chrome de Surfshark, activer la fonction « détecteur d’arnaques email » dans les paramètres puis procéder manuellement à la vérification des messages suspects. Il suffit alors, depuis sa boîte Gmail, d’ouvrir un mail douteux et de cliquer sur « vérifier l’email » pour lancer l’analyse. Notons que cette option peut être utilisée sur un nombre illimité de comptes grâce aux connexions simultanées offertes par Surfshark.

Sécurité globale : la course à l’innovation continue

Face à la multiplication des stratagèmes frauduleux – malwares cachés dans des pièces jointes, liens malveillants déclenchant ransomwares ou vols de données –, les fournisseurs VPN diversifient désormais leurs services. Outre cette nouveauté chez Surfshark, citons par exemple que NordVPN propose aussi antivirus et bloqueurs de trackers publicitaires ; du côté de Proton VPN, on mise sur le stockage cloud sécurisé et la messagerie chiffrée. Autant d’initiatives qui témoignent d’une évolution majeure du secteur vers une protection toujours plus complète.

Avant toute chose cependant, il convient de rappeler quelques usages légaux du VPN. Ces outils servent notamment à sécuriser sa navigation lors d’un déplacement ou à accéder légalement à certains services selon leur réglementation propre — mais jamais à enfreindre la loi ni à contourner le paiement pour des contenus soumis à droits.

En somme, avec ce nouvel outil intelligent dédié à la détection des escroqueries par mail, Surfshark s’affirme comme un acteur clé dans la défense contre les pièges numériques modernes.