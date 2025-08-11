Superman signe la première victoire incontestée de DC face à Marvel en 17 ans

Pour la première fois depuis près de deux décennies, DC Comics remporte un succès incontesté face à Marvel grâce à son nouveau film Superman, marquant ainsi un tournant majeur dans la rivalité historique entre les deux géants des super-héros.

Tl;dr DC surpasse Marvel au box-office en 2025.

Le genre super-héros vit un tournant après un déclin.

« Superman » s’impose malgré une fréquentation globale en baisse.

Un été décisif pour les super-héros

Alors que la saison estivale des blockbusters de 2025 touche à sa fin, le genre des films de super-héros se retrouve à un moment charnière. Jadis valeur sûre de Hollywood, ces productions ont vu leurs recettes s’effriter depuis le sommet des années 2010. Pourtant, cet été marque une embellie inattendue : si le public n’afflue plus massivement dans les salles, la qualité et l’accueil critique semblent retrouver des couleurs.

DC renverse la dynamique historique

Il faut remonter à près de vingt ans pour observer une victoire aussi nette de DC Studios face à son éternel rival. Emmené par « Superman » – scénarisé et réalisé par James Gunn, co-directeur du studio –, l’éditeur s’est offert un succès domestique remarquable. Ce film bat tous les titres du Marvel Cinematic Universe sortis cette année et fait renaître chez les spectateurs l’intérêt pour l’univers DC, longtemps resté dans l’ombre du mastodonte Marvel. « The Fantastic Four: First Steps » ou encore « Thunderbolts », pourtant salués, n’ont pas réussi à inverser la tendance côté Marvel.

Si certains verront dans ce succès un simple soubresaut, il s’agit en réalité d’un moment rare dans l’histoire récente des adaptations de comics : DC n’avait pas dominé le box-office de manière aussi claire depuis « The Dark Knight » en 2008.

L’histoire mouvementée d’une rivalité centenaire

La rivalité entre Marvel et DC Comics, commencée sur papier il y a près d’un siècle, a gagné les salles obscures dès la sortie du premier « Superman: The Movie » en 1978. DC fut alors pionnier avec les films de Richard Donner et Tim Burton, mais connut aussi des passages à vide – pensons notamment au naufrage critique et commercial de « Batman and Robin ». De son côté, Marvel débuta difficilement avant d’enchaîner les succès avec « X-Men », puis surtout l’avènement du MCU dès 2008 avec « Iron Man ».

Pour mémoire, voici quelques jalons qui ont structuré cette compétition :

L’explosion du MCU dans les années 2010 : domination presque sans partage sur le marché mondial.

domination presque sans partage sur le marché mondial. L’émergence sporadique de DC : succès critiques ponctuels (trilogie Nolan), tentatives moins abouties (DCEU).

Nouveaux horizons pour le genre super-héros ?

Aujourd’hui, alors que la fréquentation globale baisse et que le modèle du blockbuster partagé semble s’essouffler, certains signaux restent positifs. DC parie désormais sur des propositions audacieuses : après « Superman », l’attente grandit autour de « Supergirl » ou encore « Clayface ». Rien n’indique toutefois un retour durable en grâce ; néanmoins, cet été démontre qu’une page se tourne. Les prochains mois diront si ce frémissement augure d’une nouvelle ère ou simplement d’une parenthèse dans une industrie en pleine mutation.

« Superman » et « The Fantastic Four: First Steps » sont actuellement à l’affiche.