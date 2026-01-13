Succès retentissant pour KPop Demon Hunters aux Golden Globe Awards

Le groupe KPop Demon Hunters s’est illustré lors de la dernière cérémonie des Golden Globe Awards, remportant plusieurs récompenses majeures. Cette reconnaissance consacre leur succès international et confirme leur place incontournable sur la scène musicale mondiale.

Tl;dr KPop Demon Hunters remporte deux Golden Globes majeurs.

remporte deux Golden Globes majeurs. Un succès planétaire, merchandising et franchise en pleine expansion.

Le film déjà disponible sur Netflix.

Deux Golden Globes pour un phénomène mondial

C’est une consécration inattendue, mais éclatante pour KPop Demon Hunters. La nuit dernière, ce long-métrage d’animation signé Netflix a raflé deux trophées prestigieux lors de la cérémonie des Golden Globe Awards, confirmant ainsi son statut de véritable phénomène culturel. Difficile d’imaginer, il y a seulement quelques mois, que ce film deviendrait l’une des productions les plus commentées de l’année, voire la plus visionnée de l’histoire de la plateforme.

Palmarès et concurrence relevée

En lice dans trois catégories majeures, KPop Demon Hunters s’est imposé face à une concurrence féroce. Le film a d’abord triomphé dans la catégorie « Meilleur film d’animation », devançant des titres attendus comme Zootopie 2, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba : La Forteresse infinie ou encore Elio. Côté musique, la chanson originale « Golden » a remporté le titre de « Meilleure chanson originale pour un film », surpassant notamment des morceaux issus des univers d’Avatar : De feu et de cendres et de Wicked: For Good. La seule ombre au tableau reste la catégorie « Cinematic and Box Office Achievement », finalement remportée par le très attendu Sinners.

L’essor du merchandising et une franchise en devenir

Porté par ce succès critique, le développement autour du film s’accélère. Plusieurs entreprises telles que Funko, Bershka, ou encore Mattel, annoncent l’arrivée prochaine de produits dérivés : figurines Pop!, collections textiles et même jouets exclusifs. Une première série limitée réunissant les personnages phares Rumi, Mira et Zoey s’est arrachée en quelques minutes sur la plateforme Mattel Creations. Côté mode, on retrouve déjà collaborations avec des marques comme Gap, tandis que la collection footwear signée Vans suscite l’engouement chez les fans.

À cela s’ajoute une diversification éditoriale : des livres chez Penguin Random House, tandis que rumeurs et spéculations évoquent déjà des bandes dessinées ou un futur jeu vidéo. D’ailleurs, le feu vert est donné pour un second opus attendu à l’horizon 2026.

L’avenir d’un succès planétaire sur Netflix

Alors que la plateforme diffuse désormais le film en streaming mondialement, tout laisse à penser que le phénomène ne fait que commencer. Entre produits dérivés omniprésents et projets secondaires susceptibles de rythmer l’attente jusqu’à la suite officielle – attendue probablement après 2026 –, difficile d’imaginer que cette saga n’entre pas bientôt dans la cour des grandes franchises internationales.

KPop Demon Hunters, disponible dès maintenant sur Netflix, semble bien parti pour s’imposer durablement dans le paysage culturel global.