Studio Ghibli tease une collaboration avec Lucasfilm

Lucasfilm va travailler avec Studio Ghibli sur un projet qui devrait être lié à Star Wars.

La licence Star Wars n’est pas étrangère aux adaptations en anime, puisque l’univers de science-fiction de George Lucas a été réimaginé sous l’angle du style japonais dans la série Star Wars Visions de Disney+. Cette série d’anthologie a rassemblé plusieurs studios spécialisés dans l’animation pour raconter des histoires originales, non canons, qui s’appuyaient sur l’esthétique et les personnages uniques de Star Wars. Kamikaze Douga, Studio Colorido, Geno Studio et Studio Trigger faisaient partie des contributeurs qui ont réinterprété la galaxie lointaine, très lointaine. Certains passionnés pensent que la récente annonce du Studio Ghibli est un teasing concernant sa participation potentielle à la saison 2 de Star Wars Visions.

La saison 2 de Star Wars Visions avec Studio Ghibli ?

Star Wars Visions a suscité des commentaires globalement favorables de la part des fans et de la presse, dont beaucoup ont souligné les efforts déployés pour repenser l’histoire de la licence sous un jour entièrement nouveau. Malgré les éloges, certains ont critiqué les différents tons et styles qui ont abouti à une série qui a eu du mal à maintenir un noyau cohérent. En ce qui concerne la saison 2 de Star Wars Visions, Lucasfilm a joué cartes sur table. Le showrunner James Waugh a confirmé que la prochaine série d’épisodes ne comprendra pas que des anime, laissant entendre que l’animation occidentale sera également mise en valeur :

Nous voulions vraiment que ce soit, d’une certaine manière, une “sous-marque” qui permette à différents créateurs de venir célébrer Star Wars à partir de leur propre perspective culturelle unique