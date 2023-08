Stray Gods : The Roleplaying Musical, une expérience musicale mâtinée d’éléments RPG

Humble Games et Summerfall Studios dévoilent Stray Gods : The Roleplaying Musical.

Stray Gods : The Roleplaying Musical se déroule dans un monde à la fois moderne et fantastique, où Grace, une étudiante démissionnaire, obtient le pouvoir d’une muse, pouvoir dont elle aura besoin pour découvrir au plus vite la vérité sur la mort de son prédécesseur. Les joueurs décideront avec qui Grace doit s’allier, en qui elle peut avoir confiance et qui risquerait de la trahir. Ils devront faire usage d’une bonne dose de charme, de persuasion et parfois de force pour se frayer un chemin dans cet univers à l’ambiance musicale interactive signée Austin Wintory (Journey, Banner Saga), Tripod (les musiciens Scott Edgar, Steven Gates et Simon Hall) et Montaigne qui a représenté l’Australie à l’Eurovision (Jess Cerro).

Un trailer pour Stray Gods : The Roleplaying Musical

David Gaider, directeur artistique chez Summerfall Studios, a déclaré :

Avec Stray Gods, nous voulions créer quelque chose de vraiment sans précédent, qui reprendrait tout ce que nous aimons, à savoir des histoires fascinantes, des personnages uniques, une musique envoûtante et une aventure passionnante. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous proposons aux fans aujourd’hui, fruit d’une collaboration avec les meilleurs de l’industrie vidéoludique. Nous avons hâte de faire découvrir l’univers de ce jeu de rôle musical aux fans, et nous espérons qu’ils tomberont sous son charme de la même manière que nous avons mis tout notre cœur pour le concevoir.

Stray Gods : The Roleplaying Musical est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.