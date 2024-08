« Stranger Things » débarque à Broadway en mars 2025

L'année dernière, "The First Shadow", un préquel de la série TV Netflix, a fait ses débuts au West End.

TL;DR La pièce Stranger Things : The First Shadow arrive à Broadway en 2025.

Le préquel a remporté deux Olivier Awards après sa première à West End.

Les pré-ventes de billets sont disponibles dès septembre 2024.

Stranger Things : The First Shadow s’apprête à captiver Broadway

L’univers effrayant de la célèbre série de science-fiction et d’horreur, Stranger Things, va se jouer sur les planches de Broadway dès le 28 mars 2025. Ce hit de Netflix a inspiré une adaptation théâtrale intitulée Stranger Things : The First Shadow. Ce préquel, ayant déjà fait ses preuves sur la scène londonienne, West End, ravit les spectateurs depuis sa première en décembre 2023, lui valant ainsi deux prestigieux Olivier Awards et plusieurs autres distinctions.

Bienvenue à Hawkins, en 1959

La pièce se déroule en 1959, bien avant les événements relatés dans la série. On retrouve des personnages familiers tels que Jim Hop, Joyce et Bob – interprétés par Sean Astin – confrontés aux réalités du lycée. Le résumé de la pièce dépeint une ambiance sombre : « L’arrivée du nouvel élève Henry Creel bouleverse la tranquillité de la ville. Sa famille découvre qu’un nouveau départ n’est pas si simple et que les ombres du passé ont une portée très longue. » Dans ce drame intense, les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, assureront la production créative, et la mise en scène sera confiée au lauréat du Tony Award, Stephen Daldry.

Obtenez vos billets en avant-première

Bien que le casting soit encore à l’étude, les fans peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour bénéficier d’un accès anticipé à la pré-vente des billets. Le coup d’envoi pour ces pré-ventes débutera le 13 septembre à 11h, permettant aux heureux inscrits de se procurer leurs places bien avant la vente générale, prévue quant à elle, pour le 17 septembre.

Pour conclure, la représentation, qui promet de reprendre l’univers étrange et fascinant de la série originale, prévoit son ouverture officielle au Marquis Theatre de New York le 22 avril 2025. Préparez-vous à plonger dans le monde sombre et mystérieux de Stranger Things : The First Shadow.