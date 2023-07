STONKS-9800 : Ternox Games dévoile son “Stock Market Simulator”

Revivez la bulle économique du Japon des années 1980 dans STONKS-9800.

Dans STONKS-9800, les joueurs deviennent des hommes d’affaires qui achètent des actions, reçoivent des dividendes et surveillent les prix. Comme leurs décisions affecteront le marché et leur vie, ils devront toujours garder un œil sur leur santé et ne pas se surmener, sous peine de finir à l’hôpital.

Un trailer pour STONKS-9800

Être un homme d’affaires dans la finance, c’est aussi investir dans l’immobilier et les voitures pour augmenter son niveau de confort, gérer une entreprise et avoir une participation majoritaire, réussir en tant qu’entreprise légale – ou s’enrichir rapidement en s’engageant dans des activités louches, et aussi jouer à une variété de mini-jeux, y compris le célèbre pachinko et les paris sur les courses de chevaux.

STONKS-9800 est disponible en accès anticipé sur PC via Steam depuis le 17 juillet dernier. Le simulateur de marché boursier du studio indépendant ukrainien Ternox Games sortira également sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch plus tard dans l’année.