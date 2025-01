Stimulation Clicker : un jeu pour navigateur gratuit qui réveillera le procrastinateur en vous

Plongez-vous dans l'univers cauchemardesque de Stimulation Clicker alimenté par les absurdités d'Internet.

Tl;dr Neal Agarwal dévoile Stimulation Clicker, un jeu pour navigateur addictif.

Il critique la manière dont les applications cherchent à capter notre attention.

Stimulation Clicker souligne les effets néfastes de la surstimulation numérique.

Un nouveau jeu pour navigateur addictif

Le créateur de The Password Game, Neal Agarwal, revient sur le devant de la scène avec un nouveau jeu de navigateur, Stimulation Clicker. Ce jeu, à la fois énervant et addictif, menace de bouleverser votre cerveau de la pire des manières. Le jeu démarre simplement : vous cliquez sur un bouton pour augmenter votre « stimulation », qui fait office de monnaie dans le jeu. Très vite, vous vous retrouvez à acheter des animations de logos DVD qui rebondissent, un bandeau d’actualités, du gameplay de Subway Surfers et des beats relaxants de Lofi Girl.

Des éléments de jeu captivants

Au fur et à mesure du jeu, vous pouvez ajouter des éléments comme des boîtes à butin, un podcast sur les crimes réels et une histoire de méditation (que vous pouvez accélérer pour booster votre stimulation). Vous pouvez également transformer le bouton de clic en une invite Captcha ou en un bouton « Se connecter avec Google », ou encore transformer votre curseur en patte de chat. Des vidéos Mukbang, des questions de langue Duolingo, un chat Twitch et les réactions du célèbre streamer Ludwig ajoutent à l’excitation sensorielle chaotique mais captivante.

Stimulation Clicker dépasse Clickholding, un autre jeu de clic qui était le plus angoissant que j’aie joué en 2024. Il est une critique mordante de la manière dont presque toutes les applications, sites web et jeux cherchent constamment à capter notre attention pour augmenter l’engagement en nous rendant momentanément et artificiellement heureux. C’est un rappel pour nous de peut-être laisser de côté les appareils et de toucher l’herbe (ou la neige pour beaucoup d’entre nous dans l’hémisphère nord en ce moment) de temps en temps.

La surstimulation numérique, un fléau moderne

Stimulation Clicker est un rappel brutal de la manière dont les notifications constantes, les trophées de jeux vidéo et les petites fluctuations des portefeuilles d’investissement ne font qu’aggraver la situation. En conclusion, il s’agit d’une démonstration frappante des effets néfastes de la surstimulation numérique sur l’esprit humain.