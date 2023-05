Steam permet désormais de faire des to-do list dans tous vos jeux

Steam se met à jour et se dote d'une to-do list très complète, par jeu. De nombreuses nouveautés font leur apparition.

Tout le monde aime avoir une bonne to-do list et celles-ci arrivent, logiquement, sur les jeux PC. En même temps qu’un certain nombre d’autres nouveautés, la dernière mise à jour de Steam introduit une app baptisée Notes dans le cadre du redesign de son outil d’overlay. Celle-ci vous permet d’écrire vos pensées et vos tâches concernant le jeu auquel vous jouez et elle apparaît au-dessus du jeu pendant vos parties. Vous pouvez les retrouver sur n’importe quel PC en vous connectant et même quand vous jouez hors-ligne.

À n’importe quel moment, vous pouvez épingler votre to-do list à côté de l’écran de votre jeu et ajuster son opacité selon vos préférences. Des guides, discussions et tout ce qui se trouve sur votre navigateur – même la série que vous regardez – peut aussi être épinglé sur le jeu.

Parmi les autres ajouts dans l’outil natif d’overlay, on trouve une barre d’outil et un aperçu retravaillés. La nouvelle barre d’outils a tout ce qu’il faut, du chat aux guides, personnalisables selon les champs que vous souhaitez voir, que ce soit en mode icône ou liste. L’aperçu, quant à lui, vous affiche des informations diverses, comme les succès, les parties de vos amis ou l’actualité concernant votre jeu.

Les notifications ont aussi été grandement remaniées, avec moins d’interruptions pour des choses qui ne vous concernent pas. La barre ne montre que les dernières notifications, mais il est toujours possible de tout voir, si vous le voulez. La dernière nouveauté de Steam concerne les screenshots, vous permettant de choisir la taille des aperçus (petit ou grand) et de les trier (par date de création plutôt que par jeu).

Ces fonctionnalités sont uniquement disponibles via le Client Steam Bêta à l’heure actuelle, mais si vous n’avez jamais utilisé la version Bêta, sachez que l’opération est très simple. Il suffit d’aller dans les paramètres (ou préférences si vous êtes sur Mac), de cliquer sur le bouton Changer qui indique “Participation à la bêta” dans l’onglet Comptes et de choisir Mise à jour Steam Beta. Une fois Steam redémarré, les fonctionnalités bêta seront visibles.

Valve explique qu’une grande part de ses travaux ces derniers temps ont été réalisés pour améliorer le partage de code entre le Client Steam Desktop, Deck et le mode Big Picture. L’entreprise affirme que cela devrait permettre un déploiement plus rapide de nouvelles fonctionnalités sur les différentes plateformes.