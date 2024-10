Starz annule The Serpent Queen

The Serpent Queen, la série centrée sur la vie de Catherine de Médicis, n'est pas renouvelée pour une troisième saison.

La série historique The Serpent Queen, qui retrace la vie de Catherine de Médicis, a été annulée après deux saisons diffusées sur Starz. Malgré une réception critique positive, la série n’a pas réussi à attirer suffisamment de téléspectateurs pour justifier une troisième saison.

