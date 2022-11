Starship Troopers : Extermination, un FPS coopératif basé sur le film de 1997

Le shooter à la première personne Starship Troopers : Extermination est annoncé en exclusivité sur PC.

Développé par Offworld Industries en partenariat avec Sony Pictures Consumer Products, Starship Troopers : Extermination place douze joueurs (répartis en escouades de quatre pour défendre une base) sur les lignes de front lointaines afin de représenter les forces spéciales de l’unité Deep Space Vanguard dans un assaut contre la menace arachnide sur la planète Valaka. Ils travailleront ensemble pour remplir des objectifs, acquérir des ressources, construire et défendre la base d’opérations, puis s’échapper ensemble vers le point d’extraction. La bataille sera intense mais, en tant que guerriers endurcis défendant toute l’humanité et la Fédération des Citoyens Unis, ils ne laisseront aucun centimètre de terrain à l’abri des Arachnides.

Une carte avec cinq zones uniques et des combats en essaim avec des centaines d’insectes ennemis accueillera les joueurs :

Choisissez parmi les classes d’assaut, de soutien et de défense pour mieux vous adapter à votre style de jeu et soutenir le reste de votre équipe. Construisez des murs, des tours, des postes de munitions et bien plus encore en utilisant les ressources acquises dans les raffineries de la planète. Débloquez de nouvelles armes, de nouveaux équipements et de nouveaux avantages pour chaque classe afin de devenir un combattant d’élite parmi l’avant-garde de l’espace. Rencontrez des Drone, Warrior, Gunner, Plasma Grenadier et Tiger Elite lors des missions sur la planète. L’augmentation du niveau de menace des insectes au cours des missions permet d’affronter des ennemis plus grands et plus dangereux. Reprenez les bases et les raffineries, détruisez les ruches et accomplissez une variété d’objectifs secondaires pour arracher le contrôle de la carte à la menace des insectes. La communication est la clé de la victoire. Le système “Ping” permet aux joueurs de signaler rapidement et facilement à leurs coéquipiers les points d’intérêt, les objectifs, les ennemis en approche et bien plus encore.