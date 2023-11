Starminer, un simulateur d’exploitation minière dans l’espace

Paradox Interactive, Paradox Arc et CoolAndGoodGames dévoilent Starminer, anciennement connu sous le nom de ILL Space.

Décrit comme un simulateur réaliste de construction de bases minières dans l’espace, Starminer du studio slovène CoolAndGoodGames se déroulera en temps réel, alors que les joueurs dirigeront un vaisseau de guerre géant à travers les astéroïdes, en acquérant des ressources, en menant des recherches pour augmenter l’efficacité de l’exploitation minière et en acceptant des missions en tant que mercenaires pour le compte de tiers. Au fur et à mesure que l’aventure se développe, la “signature thermique” de la flotte des joueurs augmentera, ce qui conduira à un moment donné à un affrontement avec des extraterrestres, qu’il faudra vaincre à l’aide d’unités conçues par les joueurs eux-mêmes.

CoolAndGoodGames a déclaré :

La beauté de l’espace fait partie intégrante de l’immersion des joueurs, ce qui fait de Starminer un jeu de construction de bases spatiales à la fois visuellement époustouflant et technologiquement avancé. Starminer a été conçu dans un souci de réalisme et d’immersion, grâce à l’incorporation de la physique newtonienne pour la propulsion et les mouvements. Cela ajoute non seulement une couche d’authenticité et de complexité au gameplay, mais introduit également une courbe d’apprentissage gratifiante pour les joueurs à la recherche d’une expérience de navigation spatiale véritablement avancée.