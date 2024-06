Starfield : un premier aperçu de Shattered Space

Shattered Space, la première extension majeure de Starfield, va permettre d'explorer le territoire de la Maison Va’ruun

Attendu depuis longtemps par les fans de l’univers de Bethesda, l’extension Shattered Space été confirmée avant même le lancement de Starfield. Les informations étaient rares jusqu’au Xbox Games Showcase de 2024. Le premier trailer de Shattered Space a été présenté, révélant la fenêtre de sortie, le synopsis et un aperçu du gameplay.

Au centre de l’intrigue de Shattered Space, nous trouvons la Maison Va’ruun, une religion optionnelle dans Starfield. Cette religion, qui était quasiment absente du scénario principal, va prendre une place centrale dans le DLC. Les joueurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur ses origines, ses croyances et les mystères qui l’entourent.

Shattered Space apportera également son lot de nouveautés en termes de gameplay. De nouvelles planètes à explorer, des ennemis inédits et une plus grande personnalisation du jeu seront au rendez-vous. Cependant, la mise en place du Creation Club de Bethesda, qui propose des contenus payants, a soulevé une vague de critiques.

On en pense quoi ?

Malgré la controverse autour du Creation Club, Shattered Space est une addition prometteuse à l’univers de Starfield. L’introduction d’un nouveau chapitre centré sur la Maison Va’ruun offrira aux joueurs une immersion plus profonde et une exploration enrichie. Cependant, il est crucial que Bethesda prenne en considération les retours des joueurs concernant les microtransactions pour maintenir l’équilibre entre rentabilité et satisfaction des joueurs.