Starfield et la politique des mods payants : Bethesda répète tristement son histoire

Les mods payants font réagir les fans de Starfield sur les réseaux sociaux.

Tl;dr Bethesda relance la controverse sur les mods payants avec Starfield.

La plateforme Creation Club a a essuyé des critiques négatives.

Malgré les critiques, Bethesda continue de proposer des mods payants.

L’ajout de quêtes payantes suscite une nouvelle vague de mécontentement.

La controverse des mods payants revient avec Starfield

Bethesda se trouve de nouveau en plein milieu d’une polémique concernant l’introduction de modifications payantes, ou “mods”, dans leurs jeux. Leur dernière production, Starfield, un RPG spatial qui s’écarte des franchises habituelles de l’éditeur américain, a ravivé ce débat malgré une réception généralement positive.

Le modding : une part croissante de l’identité de Bethesda

Alors que les franchises RPG de Bethesda, notamment The Elder Scrolls, Fallout et maintenant Starfield, gagnent en popularité, le modding, un effort communautaire traditionnellement gratuit, devient une part de plus en plus importante de leur identité. Mais la volonté de l’entreprise de s’impliquer de manière officielle dans le modding a souvent provoqué l’ire de la communauté.

Une histoire tumultueuse de mods payants

Le Creation Club, introduit récemment dans Starfield, a suscité une vague de critiques négatives sur Steam. Les joueurs reprochent à Bethesda d’avoir ajouté des mods payants, exacerbé par la sortie d’une quête payante décevante, “The Vulture“. Ce n’est pas la première fois que Bethesda introduit des mods payants malgré une réception négative.

Leur première tentative de mods payants a eu lieu en 2015 via la plateforme Steam Workshop de Valve. Face à une réaction négative massive, ils ont dû faire marche arrière en une semaine. Ensuite, en 2017, ils ont introduit le Creation Club dans Fallout 4, qui a également suscité de vives critiques. Malgré cela, le Creation Club a persisté et s’est même étendu à Skyrim.

Un avenir incertain pour le Creation Club

Malgré les critiques, il semble que le Creation Club soit là pour rester, car il a déjà été mis en œuvre dans trois jeux, y compris Starfield. Cependant, l’ajout de la quête payante “Tracker’s Alliance” a suscité des réactions négatives supplémentaires, ce qui pourrait compromettre l’avenir des mods payants dans le jeu.