Star Wars : un lien surprenant entre un personnage de Skeleton Crew et The Force Awakens

Entre Skeleton Crew et The Force Awakens, un fil secret se dévoile.

Un nouveau visage (ou plutôt une voix) dans Star Wars: Skeleton Crew

Dans l’immensité de l’espace, chaque situation peut sembler dangereuse, surtout quand on est un enfant perdu. C’est le contexte dans lequel SM-33, le droïde pirate de la série « Star Wars: Skeleton Crew », fait son apparition. Ce robot délabré, partiellement défectueux, abrite dans son orbite vide une petite créature extraterrestre. Son arrivée à l’écran semble tout droit sortie d’un film d’horreur spatial.

SM-33 : un allié inattendu

Heureusement, malgré son apparence effrayante, SM-33 se révèle être un allié précieux pour les héros de la série. Fern, l’un des jeunes protagonistes, réussit à le convaincre de rejoindre leur cause. Bien que vieux et décrépit, SM-33 se révèle être un allié utile, capable de passer en mode combat si nécessaire. Il se trouve également qu’il a des connexions avec un personnage sombre de « Star Wars: Episode VII – The Force Awakens ».

Un duo comique dans l’univers Star Wars

Nick Frost, qui prête sa voix à SM-33, est surtout connu pour son travail dans la trilogie « Three Flavors Cornetto » de Edgar Wright, où il a joué aux côtés de Simon Pegg. Ce dernier a également joué un rôle dans l’univers de Star Wars, incarnant Unkar Plutt dans « The Force Awakens ». Les deux personnages, ayant tous deux des professions liées à la criminalité spatiale, ont peut-être même eu l’occasion de se croiser.

Simon Pegg et Nick Frost ont une longue histoire de collaboration, allant de la sitcom britannique « Spaced » en 1999 à la création de leur propre maison de production, Stolen Picture. Leur film le plus marquant en dehors de la trilogie Cornetto est sans doute « Paul », une parodie affectueuse de la science-fiction qu’ils ont également écrite. Bien qu’il semble peu probable que leurs chemins se croisent à l’écran dans « Star Wars: Skeleton Crew », la simple présence de ces deux acteurs ajoute une touche d’humour et de légèreté à l’univers de la série.