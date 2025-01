Star Wars : Hommage à Pirates des Caraïbes de Disney dans l’épisode 6 de Skeleton Crew

L'épisode 6 de Star Wars: Skeleton Crew rend un hommage vibrant aux Pirates des Caraïbes de Disney, dans une fusion impressionnante de deux mondes cinématographiques emblématiques.

Tl;dr L’épisode 6 de « Star Wars : Skeleton Crew » met en scène des enfants perdus dans la galaxie

Jod Na Nawood, un pirate rusé, trahit les enfants et vole leur vaisseau

L’épisode contient des références à « Pirates des Caraïbes » et « L’île au trésor »

Les héros juvéniles de l’épisode 6 de « Star Wars : Skeleton Crew »

Le dernier jour de 2024 a marqué la sortie du sixième épisode de « Star Wars : Skeleton Crew ». Cette série nous fait suivre l’odyssée d’un groupe d’enfants perdus dans la galaxie, cherchant désespérément à retrouver leur chemin. Durant leur périple, ils rencontrent Jod Na Nawood (interprété par Jude Law), un pirate rusé aux multiples identités, recherché par des chasseurs de primes, son ancien équipage, la Nouvelle République et bien d’autres. Dans l’épisode précédent, il a trahi les enfants, pris le contrôle de leur droïde, SM-33 (Nick Frost), et s’est enfui pour voler leur vaisseau, le légendaire Onyx Cinder.

Une fuite périlleuse et des révélations surprenantes

Alors que l’épisode « Zero Friends Again » commence, les enfants parviennent à échapper aux griffes de Jod. Ce dernier, libéré, peut alors saisir tout le trésor qu’il peut porter et poursuivre gaiement sa route. De leur côté, les enfants passent l’épisode à tenter de reprendre leur vaisseau sans l’aide de leur compagnon adulte, leurs relations devenant de plus en plus tendues.

En chemin, des révélations sont faites sur les jeunes héros de la série, en particulier KB (Kyriana Kratter) et sa condition médicale. Cela oblige Wim (Ravi Cabot-Conyers), le leader du groupe, à lui venir en aide pour entretenir son unité d’intelligence artificielle, car elle a trop peur de montrer cette faiblesse à son amie Fern (Ryan Kiera Armstrong).

Des clins d’œil à « Pirates des Caraïbes » et « L’île au trésor »

La série « Skeleton Crew », en mettant l’accent sur les pirates de l’univers « Star Wars », rend hommage à d’autres franchises de Disney, notamment « Pirates des Caraïbes » et « L’île au trésor ». Les règles de la piraterie jouent un rôle majeur dans ces histoires, avec des notions comme le « black spot » (marque noire), signe officiel qu’un pirate a été condamné à mort par ses pairs. Et impossible de ne pas noter l’influence du méchant pirate Long John Silver, dont le nom est étrangement similaire à « Silvo ».

Chaque nouvel épisode de « Star Wars : Skeleton Crew » est diffusé le mardi à 18h PST sur Disney+.