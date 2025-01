Le clin d’oeil à Star Wars: The Clone Wars que vous avez manqué dans l’épisode 6 de Skeleton Crew

Découvrez le clin d'oeil subtil à Star Wars: The Clone Wars que vous avez peut-être manqué lors de l'épisode 6 de la série Skeleton Crew.

Tl;dr « Star Wars: Skeleton Crew » rappelle la série « Clone Wars ».

Un personnage est capturé et amené dans une ancienne station médicale.

La série montre cette station en tant que cour de pirates.

Le clin d’œil de « Star Wars: Skeleton Crew » à la série « Clone Wars »

L’épisode 6 de « Star Wars: Skeleton Crew », intitulé « Zero Friends Again », réalisé par Jon Watts et Christopher Ford, offre un nouveau clin d’œil à la série animée « Clone Wars ». Ce rappel se fait notamment par la représentation de planètes dévastées par la guerre, évoquant des sensibilités françaises.

Une capture intrigante

Dans cet épisode, le personnage de Jude Law, Jod Na Nawood, est capturé par Brutus (incarné par Fred Tatasciore) et son équipage de pirates en manque d’argent. Ces derniers emmènent leur prisonnier dans une station spatiale dotée d’un long puits central pour l’exécuter. Cependant, grâce à son éloquence, Jod parvient à échapper à son sort.

Un lieu chargé d’histoire

Si le drame de la cour des pirates occupe le devant de la scène, les fans de « Star Wars : The Clone Wars » pourraient reconnaître la base comme l’une des 20 anciennes stations médicales de la République, disséminées dans toute la galaxie. Ces stations, officiellement appelées stations médicales de classe Haven, servaient à soigner l’armée de la République Galactique et à stocker des fournitures pendant l’ère des Clone Wars. Elles étaient cependant également la cible de personnages dangereux, ce qui a entraîné des situations dramatiques. Ainsi, l’histoire de ces stations est riche et leur évolution depuis qu’elles ont été réaffectées par les pirates est significative.

La série « Star Wars : Skeleton Crew » dépeint la station spatiale comme une cour pour des bandits impitoyables et avides. Toutefois, elle souligne aussi qu’elles ont encore une utilité dans la galaxie lointaine, très lointaine. Ainsi, les créateurs de la série montrent qu’ils connaissent bien l’histoire de « Star Wars ».

Les nouveaux épisodes de « Star Wars: Skeleton Crew » sont disponibles tous les mardis à 6h PST sur Disney+.