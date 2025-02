Star Wars : des films et séries méconnus sont disponibles sur Disney+

Découvrez cinq films et séries de la franchise Star Wars totalement méconnus.

Un trésor caché sur Disney+

Les fans de Star Wars savent sans doute que Disney+ est le foyer de toutes les productions liées à la saga. Cependant, certaines pépites ont probablement échappé à l’attention. Il ne s’agit pas des blockbusters comme The Rise of Skywalker ou The Acolyte, mais de contenus moins connus, presque oubliés, qui se cachent dans les profondeurs de Disney+.

Star Wars Vintage, une section pour les fans

La section Star Wars Vintage de Disney+ reste discrète, enfouie au bas de la page, et propose des productions réalisées avant le rachat de la franchise par Disney. Parmi elles, certaines ont marqué leur époque, tandis que d’autres sont tombées dans l’oubli. Par exemple, Clone Wars a connu un certain succès sur Cartoon Network lors de sa diffusion en 2003. Mais d’autres contenus, principalement diffusés à la télévision dans les années 1970 et 1980, restent largement méconnus aujourd’hui. Entre curiosités animées et téléfilms atypiques, ces œuvres offrent un regard unique sur l’évolution de l’univers Star Wars avant l’ère Disney.

Les productions méconnues de Star Wars

Cinq productions Star Wars méconnues méritent d’être (re)découvertes sur Disney+. Parmi elles, Caravan of Courage: An Ewok Adventure (1984) raconte l’histoire de la famille Towani sur la lune forestière d’Endor. Sa suite, Ewoks: The Battle for Endor (1985), suit les survivants alors qu’ils tentent de quitter la planète. La série animée Ewoks (1985-1986) sert de préquelle à ces deux films en explorant la culture et le mode de vie des célèbres petits guerriers.

De son côté, la série animée Droids (1985-1986) se situe entre Revenge of the Sith et A New Hope, mettant en scène les aventures de C-3PO et R2-D2 auprès de divers maîtres. Enfin, le court-métrage The Story of the Faithful Wookie est notable pour deux raisons : il marque la première apparition de Boba Fett et reste la seule animation Star Wars où Mark Hamill et Harrison Ford prêtent leur voix à Luke Skywalker et Han Solo. Ces œuvres, longtemps restées dans l’ombre, offrent un regard fascinant sur l’univers étendu de la saga avant l’ère Disney.