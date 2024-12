La saison 2 de Star Trek: Picard a dû être totalement réécrite pour une raison absurde

La série télévisée Star Trek: Picard a dû revoir toute sa saison 2, car il était moins coûteux de filmer des scènes de voyage dans le temps à Los Angeles plutôt que dans des décors futuristes.

Un voyage interstellaire chaotique

La deuxième saison de Star Trek: Picard a démarré sur les chapeaux de roues, mais a rapidement perdu de sa vitesse. Au commencement, le farceur Q (John de Lancie) apparaît, proposant à un Amiral Picard vieillissant (Patrick Stewart) une partie de jeu. Transportant Picard dans une autre ligne temporelle, semblable à l’Univers Miroir, la Terre se transforme en force tyrannique galactique, consommant toutes ses ressources pour éradiquer toutes autres formes de vie dans la galaxie.

L’enquête de Picard : un voyage dans le temps et l’espace

Picard rassemble ses plus proches compagnons, également transportés dans cette ligne temporelle fasciste, et prévoit de remonter le temps jusqu’au point de départ du régime. Ses investigations le mènent vers un ancêtre de Data, un ancêtre à lui-même, et dans une dimension psychique où il contemple le sort de sa mère. Ajoutez à cela une Reine Borg en liberté et des références au personnage ultra-obscure de Star Trek, Gary Seven. La saison est, pour le moins, surchargée.

Des coupes drastiques pour une version finale épurée

Il semble que la version diffusée ait été largement simplifiée par rapport à la saison ultra-complexe initialement écrite. Terry Matalas, l’un des showrunners de « Picard », a révélé ce qui a été coupé de l’émission après l’intervention de Paramount, y compris une cabine téléphonique magique et une intrigue avec les Romulans. « [Ils ont dit que c’était] un peu trop de science-fiction. […] Nous avons écrit neuf épisodes à un moment donné et le réseau a dit : ‘Non, nous ne comprenons pas vraiment cela, c’est un peu trop de science-fiction, c’est un peu trop dans Star Trek.' »

10 Forward : le bar intergalactique qui n’a jamais vu le jour

10 Forward devait être un lieu de rassemblement pour de nombreuses espèces galactiques qui aimaient passer incognito sur Terre, simplement pour sa boisson. Selon Matalas, l’idée de ce « Cheers intergalactique » a été rejetée. « L’idée était que le bar de Guinan était présenté comme un bar normal à Los Angeles, mais si vous saviez quoi faire, vous pouviez aller à l’arrière à travers la cabine téléphonique et c’était le Café de Rick, et c’était un point d’arrêt pour toutes ces différentes espèces qui étaient effectivement là sur Terre avec une règle de ‘non interférence’. […] Mais il y avait de très bonnes idées là-dedans qui étaient plutôt cool. »

Le troisième volet de « Picard », dirigé par Matalas, a apporté des améliorations notables à la série, malgré une fin un peu grossière. La troisième saison était en effet plus centrée et compréhensible. Matalas a réussi son pari.