Star Ocean : The Second Story R, le remake de Star Ocean 2

Square Enix et le studio japonais Gemdrops dévoilent Star Ocean : The Second Story R.

Dans Star Ocean : The Second Story R, Claude C. Kenny, un jeune officier de la Fédération Pangalactique, est envoyé pour enquêter sur un mystérieux dôme découvert sur la planète Milokeenia sur les ordres de Ronyx, son père et officier supérieur. Il y découvre un mécanisme d’apparence peu familière. Espérant faire preuve de courage, il ignore les objections de Ronyx et le touche, avant de disparaître dans un éclair aveuglant. Plus tard, Claude se réveille au milieu d’une forêt luxuriante et se rend compte qu’il a été transporté dans un endroit très éloigné.

An epic tale of two heroes navigating the sea of stars!#StarOcean The Second Story R features a dual protagonist system that lets you experience the story as either Claude C. Kenny or Rena Lanford. Find out more here: https://t.co/ltY92epKVQ pic.twitter.com/j21gr0Yntd — STAR OCEAN (@StarOcean) June 21, 2023

Essayant en vain de contacter Ronyx, Claude explore les environs et découvre un monstre au moment où il s’apprête à attaquer une jeune fille. Se précipitant dans la mêlée, Claude fait feu avec le Phase Gun que son père lui a donné. Voyant Claude la sauver avec cette force lumineuse et mortelle, la jeune fille – Rena Lanford – le prend pour un personnage des mythes de son pays, un héros qui porte une épée de lumière. Pour le remercier comme il se doit, Rena emmène Claude au village d’Arlia, espérant contre toute attente qu’il puisse être celui qui sauvera la nation tout entière…

Un trailer pour Star Ocean : The Second Story R

Star Ocean : The Second Story R sortira le 2 novembre prochain sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam. Cet opus est doté d’un système de double protagoniste qui permet aux joueurs de choisir entre deux héros à incarner. Chaque protagoniste vit une histoire différente, avec des événements qui évoluent de manière divergente et des conversations avec d’autres personnages qui prennent des tournures inattendues.

Le combat en temps réel permet de déchaîner les compétences d’une simple pression sur un bouton. Les batailles sont encore plus stratégiques grâce aux nouveaux éléments ajoutés au système de combat. Ces éléments vous permettent d’étourdir les ennemis en superposant les attaques ou de demander à un personnage allié qui ne fait pas partie de votre groupe d’effectuer une attaque de suivi. Les effets et animations originaux ont été encore améliorés, rendant les combats encore plus exaltants.