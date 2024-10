StabilityAI lance Stable Diffusion 3.5 : une avancée impressionnante en matière de réalisme

StabilityAI lance Stable Diffusion 3.5, un pas de plus vers le réalisme.

Tl;dr StabilityAI lance sa nouvelle gamme de modèles d’images IA, Stable Diffusion 3.5.

SD3.5 offre une amélioration significative en termes de réalisme, de respect des instructions et de rendu de texte.

SD3.5 est disponible en trois tailles, toutes personnalisables et optimisées pour du matériel grand public.

StabilityAI dévoile Stable Diffusion 3.5

StabilityAI, connue pour ses modèles d’images IA innovants, annonce la sortie de la nouvelle version de sa gamme : Stable Diffusion 3.5. Cette dernière version présente des améliorations majeures en matière de réalisme, de respect des instructions et de rendu de texte, comparativement à la version précédente, SD3.

Des modèles plus puissants et plus accessibles

Comme pour la première version de SD3, Stable Diffusion 3.5 se décline en trois tailles : Large (8B), Large Turbo (8B) et Medium (2.6B). Ces modèles, tous personnalisables, sont conçus pour fonctionner sur du matériel grand public. Ils sont également disponibles sous la licence communautaire Stability AI. Cette avancée représente donc une étape significative vers la possibilité pour chaque utilisateur de créer des images IA plus réalistes.

Lors de la sortie du modèle Stable Diffusion 3 Medium en juin dernier, StabilityAI a reconnu qu’il « n’a pas tout à fait répondu à nos normes ou aux attentes de nos communautés« . En réponse à ces retours, la société a choisi de prendre le temps de développer une version plus avancée correspondant davantage à sa mission de transformer le média visuel.

Stable Diffusion 3.5 : une mise à niveau appréciable

Selon notre rédacteur IA, Ryan Morrison, SD3.5 représente une mise à niveau significative, égalant voire dépassant les capacités du récemment publié Flux 1.1 Pro. Les modèles proposés par StabilityAI avec SD3.5 mettent l’accent sur la personnalisation, la performance et la diversité des résultats.

Cela signifie que les images peuvent être affinées, les modèles fonctionnent « out of the box » sur du matériel grand public, et les images générées seront davantage uniques les unes par rapport aux autres. De plus, de nouvelles options stylistiques sont disponibles, telles que la photographie, la peinture et bien d’autres.

Un usage gratuit pour les petites entreprises et la recherche scientifique

La licence du modèle est gratuite pour une utilisation non commerciale, incluant la recherche scientifique, et pour les petites et moyennes entreprises jusqu’à 1 million de dollars de revenus. Au-delà, une Licence Entreprise sera nécessaire. Cette initiative de StabilityAI vise à rendre la technologie IA plus accessible tout en continuant à offrir une qualité d’image et un respect des instructions exceptionnels.