Square Enix présente sa technologie de traitement automatique du langage naturel

The Portopia Serial Murder Case est le premier jeu de Square Enix a exploité le principe du Natural Language Processing avec des outils modernes.

Youichiro Miyake, directeur général de la division IA de Square Enix, explique comment l’éditeur japonais fait évoluer le jeu vidéo avec des outils dédiés au traitement de la langue naturelle :

À l’époque de la sortie de The Portopia Serial Murder Case (créé par Yuji Horii) dans les années 1980, la plupart des jeux d’aventure étaient joués à l’aide d’un système de “commande”, où le joueur devait saisir un texte pour décider des actions de son personnage. Les systèmes de saisie de texte libre de ce type permettaient aux joueurs de jouir d’une grande liberté. Cependant, ils s’accompagnaient d’une source commune de frustration. Les joueurs savaient quelle action ils voulaient effectuer, mais ne pouvaient pas le faire parce qu’ils ne trouvaient pas la bonne formulation. Ce problème était dû aux limites des performances des PC et de la technologie NLP (Natural Language Processing) de l’époque. 40 ans se sont écoulés depuis, et les performances des PC se sont considérablement améliorées, tout comme les capacités de la technologie NLP.