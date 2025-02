Spotify lance des livres audio narrés par IA avec ElevenLabs

ElevenLabs transforme l'expérience des livres audio sur Spotify avec des narrations synthétiques de haute qualité.

L’IA s’invite dans le monde des livres audio

Spotify a toujours autorisé les livres audio narrés par IA, mais avec certaines restrictions. Jusqu’à présent, la plateforme utilisait son service de distribution Findaway Voices, qui acceptait uniquement les livres audio enregistrés par des partenaires spécifiques. Ce partenariat avec ElevenLabs marque un tournant en permettant à un plus grand nombre d’auteurs de publier des livres audio synthétiques. L’ajout de cette option élargit les horizons pour les auteurs, notamment ceux avec un budget plus restreint, qui pourront désormais recourir à des narrations numériques pour rendre leurs œuvres accessibles.

Une technologie de pointe au service de la narration

ElevenLabs est l’un des fournisseurs de voix synthétiques les plus avancés du marché, offrant un large choix de voix numériques dans 29 langues. Cette technologie permet de générer des narrations réalistes et de qualité, contribuant à l’évolution du marché des livres audio. Cependant, bien que la version gratuite du logiciel limite l’utilisation à seulement 10 minutes de narration par mois, la version Pro permet de générer jusqu’à 500 minutes d’audio, soit l’équivalent d’un livre audio moyen. Ce système tarifaire ouvre la porte à une production plus accessible tout en garantissant une certaine flexibilité aux utilisateurs.

Les avantages pour les auteurs et le marché du livre audio

Spotify souligne que l’utilisation de l’IA dans la narration des livres audio pourrait rendre la production plus abordable pour de nombreux auteurs, en particulier ceux qui ne disposent pas des ressources pour engager des narrateurs professionnels. Cela pourrait également faciliter la publication de livres audio plus anciens, qui n’auraient peut-être jamais été produits en raison des coûts élevés liés à la narration humaine. Grâce à cette évolution, de nombreux titres restés dans l’ombre pourraient trouver leur place sur la plateforme, attirant ainsi une nouvelle audience.

Une transparence accrue pour les auditeurs

Afin d’assurer la transparence, Spotify indique que tous les livres audio narrés par une IA seront clairement identifiés dans leurs descriptions. Une mention spécifique informera les auditeurs que le livre a été narré par une voix numérique. Cette initiative vise à rassurer les utilisateurs sur la qualité de la narration tout en leur permettant de choisir en toute connaissance de cause. Cette transparence est un point essentiel pour maintenir la confiance des utilisateurs dans les produits proposés sur la plateforme de streaming musical.