Spider-Man : une version disparue depuis longtemps pourrait revenir avec le Spider-Verse

Le Spider-Verse devrait permettre à Sony Pictures Animation d'introduire Supaidāman dans le nouveau film d'animation de Spider-Man.

Tl;dr Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pourrait inclure une variante inédite de Spider-Man.

Le Spider-Man japonais, adapté en live-action dans les années 1970, pourrait être intégré.

La version japonaise diffère de Peter Parker mais conserve l’esprit du personnage.

L’inclusion de cette variante enrichirait l’univers déjà diversifié de Spider-Verse.

Une nouvelle variante de Spider-Man dans le Spider-Verse

Le prochain film d’animation de Sony Pictures Animation, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, offre une opportunité unique d’intégrer une version de Spider-Man qui a été étonnamment absente des précédents opus de la franchise. Spider-Verse s’est imposée comme l’une des plus importantes de l’univers cinématographique des comics, glanant de nombreux prix, dont deux nominations aux Oscars et une statuette.

Le Spider-Man japonais pourrait faire son apparition

Une des premières adaptations live-action de l’emblématique tisseur de toiles, le Spider-Man japonais (également connu sous le nom de Supaidāman), pourrait enfin faire son entrée dans le Spider-Verse. Cette version a été diffusée pour la première fois entre 1978 et 1979, pour un total de 42 épisodes. Malgré une présence limitée depuis lors, l’un des producteurs clés de la franchise, Phil Lord, a teasé ce personnage il y a quelques années, laissant espérer son apparition dans Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Une version japonaise qui a sa place dans le Spider-Verse

L’une des grandes attractions des films Spider-Verse est le grand nombre de variantes de Spider-Man qui surgissent dans l’histoire. Qu’ils aient un rôle majeur ou un caméo éphémère, voir ces différentes versions, qu’elles soient populaires ou obscures, est l’un des fondements et des attraits de la franchise. Les compétences uniques et les styles d’animation variés dans le Spider-Verse sont parmi les forces motrices des films, et Supaidāman s’inscrit parfaitement dans cette idée.

Supaidāman se distingue grandement du Peter Parker classique. Takuya Yamashiro, le héros titulaire, a reçu ses pouvoirs d’un extraterrestre nommé Garia qui est mort peu après lui avoir conféré des capacités uniques, divers gadgets et véhicules. Ses principaux ennemis proviennent tous d’une organisation appelée l’Armée de la Croix de Fer, dirigée par le Professeur Monster.