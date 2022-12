Spider-Man 2 sortira sur PS5 à l’automne 2023

Insomniac Games dévoile une période de sortie officielle pour Spider-Man 2, l'exclusivité PS5 de Sony Interactive Entertainment.

Après les événements de Spider-Man et Spider-Man : Miles Morales, le duo de Peter Parker et Miles Morales reviendra dès l’année prochaine sur PS5 dans Spider-Man 2 pour affronter le célèbre anti-héros Venom.

Your favorite webheads are swinging back into action. 🕸️ Peter and Miles return when 'Marvel’s Spider-Man 2' comes to PS5 in Fall 2023! Learn more: https://t.co/ltyC6uRk2f pic.twitter.com/KBC6WdyW5S

