Sphere Entertainment lance une nouvelle génération de salles immersives plus compactes

Après avoir fait sensation auprès du public et des artistes à Las Vegas, le concept spectaculaire de la Sphere s’apprête à évoluer pour s’adresser à un public plus large et à diversifier les expériences proposées.

Tl;dr La Sphere de Las Vegas a nécessité un investissement de 2,3 milliards de dollars, créant un lieu immersif révolutionnaire.

Des mini-Spheres de 5000 places sont en développement pour permettre à Sphere Entertainment d’étendre son concept à de nouvelles villes.

Ces petites versions conserveront les technologies de la grande Sphere, tout en étant plus abordables et adaptées à une gamme plus large d’événements.

L’expérience immersive qui vaut de l’or

La Sphere de Las Vegas, initialement baptisée MSG Sphere, a vu son coût de construction exploser. Estimée à 1,2 milliard de dollars au départ, elle a finalement nécessité un investissement colossal d’environ 2,3 milliards de dollars. Ce lieu unique, entièrement interactif, propose une expérience immersive inédite grâce à son immense écran LED intérieur couvrant près de 15.000 mètres carrés. Avec une capacité de 17.600 places assises, elle peut accueillir jusqu’à 20.000 personnes en incluant les places debout. Ce projet pharaonique a su attirer des artistes de renom, mais sa complexité limite pour l’instant son accessibilité à un cercle restreint. De plus, les coûts liés à la production de contenus visuels adaptés à cette immense structure représentent un défi financier pour la plupart des artistes et des organisateurs d’événements. Pourtant, l’engouement du public pour cette nouvelle forme de spectacle prouve que le concept a un énorme potentiel.

Des mini-Spheres pour conquérir de nouveaux publics

Sphere Entertainment souhaite désormais rendre son concept plus accessible en développant des mini-Spheres. Ces nouvelles structures offriraient une capacité réduite, pouvant accueillir environ 5000 spectateurs. Plus compactes, elles nécessiteraient également moins d’espace au sol et d’infrastructures annexes comme les parkings, facilitant ainsi leur implantation en milieu urbain. Cette réduction de taille permettrait de diminuer significativement les coûts de construction et d’exploitation, rendant le projet plus viable économiquement. L’objectif est d’attirer un plus large éventail d’artistes, y compris ceux qui n’ont pas les moyens de produire les contenus audiovisuels coûteux exigés par la Sphere de Las Vegas. Cela ouvrirait également la porte à d’autres types d’événements, tels que des projections immersives de films, des spectacles de danse numérique ou encore des expériences de réalité augmentée adaptées au grand public. Grâce à cette flexibilité, les mini-Spheres pourraient devenir des attractions culturelles incontournables dans de nombreuses villes à travers le monde.

Une expérience immersive toujours au cœur du projet

Malgré leur format plus modeste, les mini-Spheres conserveraient les caractéristiques emblématiques de la Sphere originale. Les écrans géants à 360 degrés et l’immersion audiovisuelle resteraient au cœur de l’expérience proposée au public. À l’exemple du groupe U2, qui a enregistré une de ses performances pour créer un film-concert immersif, ces mini-Spheres pourraient aussi diffuser des spectacles enregistrés. Ce modèle permettrait aux fans d’assister à des shows spectaculaires à moindre coût, sans que les artistes aient besoin de se produire en direct à chaque fois. L’idée serait également d’utiliser ces espaces pour des expositions numériques interactives, des conférences visuelles ou encore des retransmissions en direct d’événements majeurs comme des concerts ou des compétitions sportives. En réduisant les frais de production et en diversifiant l’offre, Sphere Entertainment espère ainsi rentabiliser plus rapidement ces nouveaux espaces tout en démocratisant une expérience jusqu’ici réservée à une élite.

Une expansion mondiale en perspective, mais encore floue

Pour l’instant, Sphere Entertainment n’a donné aucun détail précis sur les futures implantations des mini-Spheres ni sur le calendrier de développement. Cependant, le groupe a déjà annoncé la construction d’une deuxième Sphere de taille standard à Abu Dhabi, marquant ainsi le début d’une expansion à l’international. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer ces lieux immersifs dans plusieurs grandes villes du monde. Les mini-Spheres pourraient bien jouer un rôle clé dans cette stratégie en rendant l’expérience accessible à davantage de publics et en facilitant l’implantation de ces structures dans des zones à forte affluence. Des villes comme Londres, Tokyo, Paris ou Dubaï pourraient ainsi voir émerger ces espaces futuristes, qui combinent innovation technologique et divertissement immersif. Reste à savoir si le concept parviendra à séduire les investisseurs et les municipalités, qui devront trouver un équilibre entre innovation culturelle et viabilité économique.