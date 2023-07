Sphere teste son dôme vidéo LED géant à Las Vegas. Un tout nouveau genre d'expérience immersive.

Le paysage de Las Vegas sera bientôt dominé par un énorme écran. MSG et Sphere Entertainment ont commencé les tests de la Sphere, une salle de 17 600 sièges près du The Venetian Resort qui offre la particularité de posséder un énorme dôme animé (110 mètres de hauteur) recouvert d’un écran LED 16K. De l’extérieur, c’est déjà impressionnant, mais l’attraction principale est à vivre à l’intérieur, avec l’écran pour une immersion durant des spectacles en direct (concerts, notamment) ou des films.

Sphere teste son dôme vidéo LED géant à Las Vegas

Comme James Dolan et David Dibble l’expliquent pour Rolling Stone, l’objectif est de créer une expérience VR sans ces “satanées lunettes”. Les créateurs peuvent utiliser une caméra spéciale pour réaliser des vidéos qui vont captiver leur public. Il y a aussi un système audio tout à fait unique, avec 164 000 haut-parleurs, capable d’isoler des sons spécifiques ou même d’en limiter à certaines sections du public. Une section pourrait entendre la version anglaise, une autre la française.

Comme les cinémas “4D”, le MSG Sphere propose aussi une expérience sensorielle pour certains spectateurs. Environ 10 000 sièges proposent des retours haptiques, ainsi qu’une retranscription du chaud, du froid, du vent et des odeurs. Si vous faites un voyage virtuel dans l’Arctique, vous pourriez physiquement ressentir le froid que vous voyez.

Le premier spectacle de cette salle aura lieu le 29 septembre, pour une tournée de 25 concerts de U2. Des événements déjà complets. Vous devrez donc regarder les vidéos sur les réseaux sociaux pour juger ce à quoi peut ressembler l’expérience Sphere.

Un tout nouveau genre d’expérience immersive

Difficile cependant de savoir si ce projet aura du succès ou non. La construction avait démarré en 2019, mais la pandémie et la complexité technologique ont fait exploser le budget à 2,3 milliards de dollars. Cela en fait la salle la plus onéreuse de Las Vegas à ce jour (même l’Allegiant Stadium des Raiders n’a coûté “que” 1,9 milliard de dollars) et il n’y a aucune garantie que MSG récupère son investissement avant longtemps. Pour l’heure, la programmation n’est pas connue après les concerts de U2. Il se murmure cependant que des tournois de eSports et des combats d’arts martiaux mixtes pourraient y avoir lieu.

L’intérêt, par contre, est évident. Les concerts à grande échelle ont le plus souvent lieu dans des stades, des enceintes dans lesquelles l’audio, le visuel et l’emplacement ont été pensés pour le sport, pas pour la musique. Et les salles de concert traditionnelles n’ont pas beaucoup évolué ces dernières années. En théorie, vous pourriez faire un vrai pèlerinage jusqu’à la Sphere pour une expérience à nulle autre pareille.