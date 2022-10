Sony Pictures Entertainment obtient les droits cinématographiques de Tarzan

Créé par Edgar Rice Burroughs, Tarzan va revenir sur le grand écran avec une réinvention totale du personnage.

Les plans de Sony Pictures Entertainment n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements, sans qu’aucun scénariste, réalisateur ou producteur ne soit attaché pour l’instant à ce qui serait une réinvention complète de Tarzan. Le personnage populaire créé par Edgar Rice Burroughs en 1912 est le fruit d’une famille de la noblesse anglaise qui a été élevée par des singes dans la jungle africaine après que ses parents y aient échoué et soient morts. Il n’a eu aucun contact avec la culture occidentale jusqu’à ce qu’il devienne adulte et “roi des singes”.

Tarzan au cinéma, un retour sous l’égide de Sony Pictures Entertainment

Les adaptations cinématographiques de Tarzan remontent presque aussi loin qu’Hollywood elle-même, la première, Tarzan of the Apes, étant apparue en 1918. La version la plus récente était The Legend of Tarzan de Warner Bros en 2016 avec Alexander Skarsgård dans le rôle principal. Il a rapporté environ 350 millions de dollars dans le monde entier et a étendu son champ d’action pour aborder les aspects colonialistes de la propriété intellectuelle originale.