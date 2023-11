Sony Interactive Entertainment rachète iSIZE

L'acquisition d'iSIZE va renforcer les efforts de Sony Interactive Entertainment en matière d'innovation dans le domaine de la vidéo avec le cloud et l'intelligence artificielle.

Fondée en 2016 et basée à Londres, iSIZE a rassemblé une équipe d’ingénieurs et d’experts techniques talentueux pour proposer une suite de solutions logicielles visant à optimiser la vidéo, dont une solution de prétraitement perceptuel basée sur l’IA qui permet aux encodeurs tiers conventionnels de produire des vidéos de meilleure qualité à un débit nettement inférieur.

iSIZE develops AI-based video preprocessing and denoising technologies: BitSave and BitClear. iSIZE achieves a noticeable performance boost compared to previous generation architectures, greatly enhancing the efficiency for end users.#AI #video #videostreaming pic.twitter.com/xg8TcIzOqI — iSIZE Technologies (@isize_co) October 31, 2023

Ueli Gallizz, vice-président senior du Future Technology Group chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

iSIZE développe des solutions basées sur l’intelligence artificielle qui permettent d’économiser du débit et d’améliorer la qualité pour l’industrie des médias et du divertissement. Cette acquisition nous apporte une expertise significative dans le domaine du traitement vidéo par l’apprentissage automatique (machine learning), qui profitera à nos efforts de recherche et de développement ainsi qu’à nos services de streaming et de vidéo.

Future Technology Group, la clé de l’innovation technologique chez Sony Interactive Entertainment

Les architectures d’infrastructure, les réseaux de construction et les systèmes distribués constituent des points d’attention spécifiques pour les groupes technologiques de SIE. Il s’agit de domaines dans lesquels les dirigeants ont identifié un potentiel de croissance important. L’application pratique de ces concepts les a conduits à ce qu’ils appellent communément l’informatique en nuage et à l’essor de services tels que PlayStation Now. En ce qui concerne ces technologies, Sony Interactive Entertainment estime que certaines les idées qui ont motivé la création de Gaikai en 2008 sont toujours d’actualité au sein de la société et ces dernières sont développées et améliorées directement dans le Future Technology Group.