Somerville arrive à la fin août sur PS5 et PS4

Jumpship annonce que Somerville n'est plus une exclusivité pour les consoles de Microsoft.

Dans Sommerville, les joueurs entrent dans un monde soumis à une invasion d’un autre monde et découvrent les répercussions intimes d’un conflit à grande échelle en explorant des lieux riches et atmosphériques, transformés par une catastrophe, tout en cherchant à retrouver une famille unie. Les formes de vie extraterrestres qu’ils doivent fuir ou dissimuler tout au long de cette aventure narrative de science-fiction pourraient bien leur fournir des indices qui leur permettront d’approfondir la compréhension de ce conflit et de débloquer des fins multiples qui aideront à révéler la véritable signification des événements étranges dont ils sont les témoins.

Un trailer pour Somerville

Claire Boissiere, directrice du studio indépendant britannique Jumpship, a déclaré :

Après la sortie de Somerville sur PC et Xbox, nous avons travaillé d’arrache-pied pour améliorer notre premier projet. Nous sommes ravis de pouvoir sortir la meilleure version de Somerville sur les consoles PlayStation, avec des fonctionnalités exclusives comme le retour haptique et l’utilisation de la barre lumineuse de la DualSense pour refléter les pouvoirs que vous utilisez dans le jeu.

Disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store depuis le 15 novembre 2022, Somerville sortira sur PS5 et PS4 d’ici le 31 août prochain.