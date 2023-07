Solace State : un visual novel cyberpunk avec une expérience narrative dynamique

Le studio indépendant canadien Vivid Foundry dévoile Solace State.

Dans Solace State de Vivid Foundry, les joueurs incarnent Chloé, une jeune hackeuse confrontée à une prise de conscience politique alors qu’elle donne du pouvoir aux gens qui l’entourent dans une ville biotechnologique militarisée :

Nouez des amitiés et des relations tout en mettant en place des changements qui décideront de l’importance de la voix de chacun. Repoussez la répression sociale ! Utilisez le pouvoir du “piratage social” pour comprendre les dynamiques et les problèmes complexes qui affectent le climat politique général et local. Jusqu’où Chloé ira-t-elle pour protéger ses amis et les communautés qui luttent pour un avenir digne d’être vécu ? Quel que soit votre choix, les défis personnels de Choe s’entrecroisent avec sa politique. Ses capacités de piratage lui permettent de s’identifier à une autre personne et de trouver des données cryptées dans les pensées de quelqu’un. Avec de telles capacités, qu’est-ce que cela signifie d’exister librement ? Dans un monde où de plus en plus de gens voient leurs projets d’avenir réduits à néant, les actions de Chloé vont-elles susciter des réactions violentes… ou s’épanouir dans l’espoir ?